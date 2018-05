Cs cree que Catalá tendrá que explicar por qué "dijo lo que dijo" sobre el juez que pidió la absolución de 'La Manada'

Así lo ha señalado este jueves la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso y portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad, Patricia Reyes, quien ha especificado que su formación estudia pedir formalmente la comparecencia del ministro, algo que ya han hecho el PDeCAT, que quiere que se explique en el Congreso, y el PSOE, que ha solicitado su presencia en el Senado.

INTERFERENCIA "MUY GRAVE"

Catalá aseguró el pasado lunes que el juez Ricardo González "tiene algún problema singular" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado, unas declaraciones que han sido duramente criticadas por todas las asociaciones de jueces y fiscales que le han pedido que dimita por cometer la "temeridad" de sembrar dudas sobre la capacidad del magistrado.

"El ministro de Justicia, antes de interferir en la separación de poderes, debería mirar qué está haciendo o no en lo relativo a la legislación porque todavía no se ha implementado el Convenio de Estambul y no se ha puesto en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género", ha argumentado Reyes.

Para la diputada de Ciudadanos, la actuación de Catalá ha sido "muy grave". "Todas las asociaciones judiciales están pidiendo su dimisión, esto es algo que nunca ha ocurrido y, al menos, tendrá que venir a comparecer y explicar por qué ha dicho lo que ha dicho", ha indicado.