Cs exige la dimisión formal de Cifuentes y que PP presente candidatura alternativa tras rechazo a la comisión

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este lunes la dimisión formal de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y solicita al PP que presente una candidatura alternativa después de que los populares hayan rechazado la comisión de investigación propuesta por la formación naranja sobre el máster de la dirigente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Así lo ha indicado Aguado en rueda de prensa en la Cámara regional después de que anunciase este sábado un ultimátum al PP para que presentara antes de las 12 horas de este lunes las 48 firmas de los diputados populares en la Asamblea para apoyar la comisión de investigación sobre el máster.

En caso de no hacerlo, Aguado señaló que exigirían la presidenta de la dirigente madrileña y como ha explicado, hace pocos minutos los 'populares' ha enviado un documento a Ciudadanos en el que explican que no apoyan la comisión.

"Queríamos ver si el PP estaba más del lado de la verdad o de la mentira, si querían llegar hasta el fondo del asunto, después de casi 20 días conociendo noticias tras noticias", ha apuntado.

A juicio de Aguado, el texto que ha presentado el PP diciendo que no están de acuerdo con la comisión, además de que lo han recibido fuera de plazo, recoge la actitud de los populares que busca convertir la comisión en una "persecución contra fuentes y periodistas". "Es el mundo al revés", ha aseverado al mismo tiempo que ha señalado que en la propuesta de los 'populares' se pedía también que Zafra no estuviese en dicha comisión.

RELACIÓN FLUIDA CON RIVERA

Así, el portavoz de la formación naranja ha sostenido que la opción más idónea y más sensata "no es tener que hablar de una moción de censura -- que registró PSOE-- sino de la persona que va a haber al frente del Gobierno interino". "El PP tiene que decirnos si quiere presentar una propia alternativa de su partido o si prefiere dejar que los días avancen y que otras series de herramientas se pongan en marcha", le ha instado a los 'populares'.

"Exigimos desde hoy la dimisión formal de la presidenta de la Comunidad de Madrid y le pedimos al PP que presente una candidatura alternativa para que dirija la comunidad de forma interina hasta las elecciones del año 2019", ha lanzado ante la gran afluencia de medios de comunicación.

Aguado ha indicado que el Gobierno regional y el PP son los que tienen que tomar la decisión de hacer que dimita Cifuentes, algo que tiene que hacer "lo antes posible para dejar de perjudicar a los madrileños y a miles de estudiantes de la URJC, que están preocupados con la imagen de la Universidad".

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos ha asegurado que está manteniendo una relación continua con el líder de Cs, Albert Rivera, alineándose en esta decisión de hacer dimitir a la dirigente madrileña, algo que van a mantener "hasta el final y hasta las últimas consecuencias".

Sobre que el pacto de investidura que tiene firmado con Cifuentes se vea peligrado, Aguado ha señalado que ese acuerdo lo firmaron con Cifuentes y "la confianza se ha roto", por lo que ese acuerdo de investidura "queda congelado a la espera de lo que proponga PP". "Nos gustaría que los asuntos recogidos se cumplieran, hay que ver si alguien del PP quiere comprometerse a llevarlo a acabo", ha apostillado.

MOCIÓN DE CENSURA

Al ser preguntado sobre si apoyarán la moción de censura de los socialistas, Aguado ha señalado que espera que "reine el sentido común dentro del PP antes de llegar a escenarios más adelantados".

"Si llega el momento de la moción, y no hay candidato, confío no tener que llegar a ese escenario porque lo lógico es que la lista más votada es que presente a un candidato alternativo. No descartamos ningún escenario, cuando lleguemos a ese momento tomaremos esa decisión", ha incidido.

Sin embargo, para Aguado ahora lo importante es que Cifuentes dimita "lo antes posible" y "quien la va a sustituir de forma interina", para "dejar de hablar de corrupción porque esto está afectando a miles de personas y que desprestigian el valor de su título".

"Es inaceptable que siga pasando esto en consecuencia de la irresponsabilidad de Cifuentes. Queremos conocer ese candidato cuanto antes y antes de que acabe el mes de abril, para que tengamos estabilidad y que hablemos cuanto antes de los problemas que tenemos día a día", ha instado a los 'populares'.