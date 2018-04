Cs exige a Cifuentes mostrar el trabajo de fin de máster y unas explicaciones "coherentes" para evitar consecuencias

Así lo ha advertido el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, en una entrevista concedida a Europa Press en la que deja claro que su formación no tomará ninguna decisión sobre su apoyo a Cifuentes hasta escuchar lo que la presidenta tenga que decir el próximo 4 abril en el Pleno de la Asamblea de Madrid que ha forzado la oposición para pedirle cuentas por este asunto.

Villegas ha remarcado que las explicaciones que se han dado hasta ahora, además de "insuficientes", son "diferentes" e incluso "contradictorias entre sí" y que desde que estalló el escándalo con la publicación de 'eldiario.es', han ido surgiendo noticias y testimonios "en la línea contraria" a la versión de Cifuentes.

NO DEBE QUEDAR "SOMBRA DE DUDA"

Por eso su formación va a exigir que la presidenta ofrezca unas explicaciones "coherentes" y "convincentes", que "eliminen cualquier duda de que haya habido ningún tipo de falsificación de un expediente administrativo" y demuestren "el máster que consta en su currículum efectivamente se cursó y se obtuvo".

A su juicio, "entra dentro de lo lógico" que "dentro de esas pruebas" se pueda "ver" el trabajo de fin de máster de la presidenta. "Yo no soy especialista, pero estos trabajos suelen estar publicados y son accesibles en las universidades. No sé si hay aquí algún tipo de secretismo especial pero, en todo caso, supongo que el trabajo de fin de máster se verá", ha comentado Villegas.

Eso sí, ha subrayado que ese documento "no es una explicación en si mismo" ni será suficiente para Ciudadanos. "No es la única prueba ni sólo enseñándolo ya vale, sino que suponemos que habrá una explicación convincente para todas las presuntas irregularidades que parece que se han cometido y también para esa falta de congruencia entre las distintas versiones que se han dado hasta ahora", ha incidido el dirigente naranja.

Villegas no ha querido concretar qué pasos seguirán sus compañeros de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid si las aclaraciones de Cifuentes no les convencen, pero sí ha avanzado que "si no se disipan todas las dudas, habrá consecuencias políticas". "Pero vamos a esperar al día 4 de abril", ha concluido.