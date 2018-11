Cs dice que Cifuentes seguiría en el cargo si no hubieran pedido su dimisión

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho que si su grupo no hubiera pedido la dimisión de la ya expresidenta regional Cristina Cifuentes, ésta seguiría en el cargo.

Cifuentes dimitió como presidenta de la Comunidad el pasado 25 de abril tras días de polémica por las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y después de la publicación de un vídeo sobre un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

En una entrevista que publica hoy el diario El Mundo, Aguado sostiene que "por mucho que el PSOE y Podemos pudieran exigirle la dimisión", si Ciudadanos hubiera decidido "mantener a Cifuentes en el poder" ésta "habría seguido".

"Si no hubiéramos exigido su dimisión, no tengo ninguna duda de que no se hubiera ido", ha añadido.

Por otro lado, sobre las elecciones regionales previstas para mayo de 2019, el portavoz de Ciudadanos ha dicho que pondrán "por delante" su programa electoral y "el partido que más se aproxime a él será con el que a priori" tengan "más posibilidades de pactar".

"Prefiero ser un partido junco a un partido rígido que es incapaz de ceder. En el siglo XXI todos los partidos tienen que ser capaces de ser flexibles y, en la medida de lo posible, intentar llegar a acuerdos sin romper tus principios ni tus valores", ha declarado.