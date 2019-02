Cs: La Constitución no concibe que Sánchez siga en Moncloa sin Presupuestos

El portavoz de Cs, Juan Carlos Girauta, no ve "adecuado" que Pedro Sánchez siga en el Gobierno si no logra sacar adelante los Presupuestos porque "ni siquiera lo concibe la propia Constitución".

Presentarán el viernes su propia enmienda a la totalidad a las cuentas públicas, que se votará en bloque junto a las que registren el resto de grupos políticos -hay una ya registrada, la de ERC, y anunciadas las del PP y PDeCAT aparte de la de Cs-.

Girauta ha argumentado que su partido tiene razones de tipo financiero, económico y presupuestario para presentar una enmienda a la totalidad y que no tienen que ver "con el mercadeo o si tu me vas a indultar a no sé quién".

Por otro lado, el portavoz naranja se ha mostrado contrario a tramitar por la vía de urgencia una proposición de ley del PP para agilizar el desalojo de okupas y ha recordado que Cs ha presentado su propia iniciativa en esta materia, que está a punto de debatirse.

En todo caso, ha dicho que si el PP quiere utilizar ahora esta cuestión y hacer su propia ley que lo haga por la vía ordinaria.