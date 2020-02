Cs cree que la Fiscalía "acierta" al pedir que no se admita la querella del PP contra Torra por seguir en el cargo

La Junta Electoral Central (JEC) ordenó al Parlament que retirara su escaño a Torra tras la condena por desobedecer al organismo arbitral que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Parlament le quitó el escaño y Torra recurrió su condena, que aún no es firme, pero eso no ha variado que continúe al frente de la Generalitat.

El Estatuto catalán establece que para ser investido como presidente regional hay que tener acta de diputado autonómico, por eso el PP le acusa de "usurpación" al seguir en Sant Jaume. Ahora la Fiscalía se ha mostrado en contra de que se admita esa querella.

Bal, abogado del Estado en excedencia, ha explicado que su partido coincide en el fondo del asunto con el PP. Es decir, comparte que "Torra no es presidente de la Generalitat", pero en este caso "lamenta mucho" tener que decir que "la Fiscalía acierta".

HAY UNA DUDA JURÍDICA

Y es que aunque se puede afirmar que Torra no es presidente, también es verdad que existe una "duda jurídica" porque, si bien el Estatuto establece que sólo se puede ser presidente si se tiene escaño, también dice que, entre otras causas, sólo podrá ser cesado si existe una "sentencia firme". "Cuando hay una duda jurídica hay que acudir a otro ámbito distinto que no es el penal", ha enfatizado Bal

El portavoz adjunto de Ciudadanos no es partidario de poner querellas "por respeto a los órganos judiciales" para que no se vean "infectados por la pugna política". "No se puede hacer política con querellas, la política se hace en el hemiciclo", ha aseverado, recalcando que su partido, a diferencia del PP y Vox, no va a caer en esa práctica.

"Hay que ser prudentes a la hora de usar querellas y de denunciar e ir a la jurisdicción penal sólo cuando uno lo tiene muy claro", ha planteado, subrayando que eso fue lo que hizo Ciudadanos cuando Torra decidió desobedecer el mandato de la JEC de quitar los lazos amarillos de la sede de la Generalitat por el que fue condenado.