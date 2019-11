Cs pide que la Fiscalía actúe de oficio sobre la supuesta vinculación de Torra y los CDR

La candidata de Cs al Congreso Carina Mejías ha pedido este jueves que la Fiscalía actúe de oficio ante la supuesta vinculación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los miembros de los CDR investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional, tras confesar uno de ellos que detrás de un plan para ocupar el Parlament estaba el jefe del Ejecutivo catalán.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras pasear por el mercado de Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde ha afirmado que esta vinculación "es tan grave" que no hay que esperar a que los ciudadanos y los partidos políticos pongan recursos y denuncias.

"Estamos hablando de la vinculación del presidente de la Generalitat y algunos de sus consellers con comandos separatistas que estaban preparando atentados violentos. Es que ya no estamos en una situación de presuntamente, es que lo han declarado ellos en sede judicial", ha afirmado Mejías.

Ha reclamado que la Fiscalía ponga a los responsables a disposición judicial y se ponga en práctica toda la acción judicial "para que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas que han intentado desestabilizar Cataluña de esta manera".

Para Mejías, se ha pasado de la idea de que era un montaje que ellos mismos declaran en sede judicial, y que sus acciones "recibían acciones directas por parte del presidente de la Generalitat, con el que había una vinculación directa también con el fugado Carles Puigdemont".

PEDRO SÁNCHEZ Y PSC

La candidata de Cs al Congreso ha calificado esta situación de intolerable y ha defendido que Torra debe salir de la Presidencia de la Generalitat: "Apelamos al presidente Sánchez porque ya no puede seguir mirando para otro lado. No puede repetir que en Cataluña no pasa nada".

Ha pedido al PSC y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que tomen medidas drásticas para acabar con esta "la situación de inestabilidad" en Cataluña y le ha preguntado al jefe del Ejecutivo qué es lo que pretende hacer, mientras que también ha preguntado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, por qué no apoyó la moción de censura que Cs impulsó hace unas semanas en el Parlament.

Preguntada por la comparecencia de Torra que ha solicitado el PSC, Mejías ha dicho que se trata de una maniobra para hacer ver alguna cosa pero que los socialistas catalanes tienen un futuro previsto de pactos con el independentismo: "De hecho, están pactando con ellos. El PSC intenta esconder la cabeza para sacar réditos políticos".

Mejías también ha pedido a los ciudadanos sensatos que quieran un gobierno liberal y estable que voten Cs porque "un 2% más significaría 20 diputados más para conseguir echar a Sánchez del Gobierno de España y conseguir un gobierno moderado".