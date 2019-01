Cs pide medidas al Gobierno para que la Generalitat no multe a multinacionales de jugueteras por no etiquetar en catalán

Según alega el partido 'naranja' citando una información publicada en El Mundo, la Plataforma per la Llengua ha denunciado a dos empresas jugueteras (Playmobil y Lego), acudiendo a la Agencia Catalana de Consumo, para que las empresas sean multadas con una sanción de entre 10.001 y 100.000 euros por no adaptar sus datos de etiquetado e instrucciones en catalán.

Recuerda también otra noticia de El Confidencial Digital que precisaba que la Agencia Catalana de Consumo, dependiente del ejecutivo catalán, ya ha abierto a ambas empresas un expediente informativo por el que se exponen a la multa si se niegan a etiquetar sus productos en catalán.

ES QUE ALICANTE ES EL PAÍS VALENCIÀ, ALEGAN

Atendiendo a las informaciones periodísticas, después de realizar las consultas legales pertinentes y en virtud de las sentencias del Tribunal Constitucional, ambas empresas no consideran que tengan el deber de etiquetar en catalán dado que no existen partidas exclusivas de juguetes que se destinen a Cataluña, sino que se fabrican para todo el país, por lo que "solo es obligatorio que esté en castellano".

El responsable de Comunicación de la firma Playmobil, Björn Seeger, recordó a la propia Plataforma per la Llengua que esta empresa alemana no está obligada a cumplir la ley catalana sobre el etiquetado porque sus productos no se venden exclusivamente en Cataluña, sino que van a varias comunidades, pero no fue suficiente porque le argumentaron que la producción parte de Onil (Alicante) y que en la Comunidad Valenciana hay cooficialidad.

En su escrito, recogido por Europa Press, los diputados de Ciudadanos Fernando Navarro y Marta Martín Ciudadanos se quejan de que la lengua está siendo "utilizada como excusa para fracturar el mercado", lo que a su juicio es "otra pieza más en el proceso secesionista".

En ese contexto, recuerdan que "el Estado tiene competencias exclusivas tanto generales (artículo 149.1.1 CE) como particulares (artículo 139 CE) para impedir la imposición de un requisito arbitrario, tanto por su objetivo inmediato como por su objetivo final", y que es "el garante de la unidad de mercado".

¿CUÁNTO COSTARÁ ETIQUETAR EN CUATRO LENGUAS COOFICIALES?

Por ello, piden saber "cómo va a garantizar el Gobierno socialista que la unidad de mercado frente a las decisiones de algunos Gobiernos autonómicos de romperlo para hacer realidad, en última instancia, su objetivo secesionista" y "cómo va a garantizar la libre comercialización y circulación de mercancías y productos y la no imposición de trabas comerciales por razones lingüísticas".

Además, preguntan al Gobierno si "ha calculado el coste que puede suponer obligar a las empresas que comercializan sus productos en toda España (en concreto, para las empresas jugueteras) editar el etiquetado y las instrucciones en cada una de las lenguas oficiales del Estado".