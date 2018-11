Cs "siempre" apoyará al Gobierno en la negociación "en defensa de intereses de los españoles"

Así lo ha señalado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha reprochado que el Gobierno "no analizara bien los documentos o no se le dio toda la información", lo que ha provocado que "nos la hayan colado algo que no esperaba el Gobierno".

Según ha señalado, este asunto "ha irrumpido" en las elecciones andaluzas como "otros muchos temas" por las decisiones del Ejecutivo nacional y, en concreto, ha llamado a llegar a acuerdos en el asunto de Gibraltar por la cantidad de cuestiones e intereses comunes que hay sobre la mesa.

Entre estas cuestiones, Marín, que ha dicho conocer muy bien este asunto por ser gaditano, ha señalado el empleo, las relaciones bilaterales de uso del aeropuerto, asuntos de seguridad y de tráfico de personas. "Ciudadanos va apoyar siempre al Gobierno de España para defender los intereses de los españoles en este acuerdo de la Unión Europea con Gran Bretaña", ha cerrado.