Cs confía en que el Gobierno no haga "políticas Zapatero" por miedo a las encuestas

Ciudadanos confía en que el "nerviosismo" del Gobierno por el "descalabro electoral" que pronostican las encuestas no le lleve a desarrollar "políticas Zapatero", como el Plan E del gobierno socialista anterior, refiriéndose al programa de vivienda aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.

"Esperemos que el Gobierno no entre en una nueva fase del Plan E y empiece repartir dinero sin ton ni son", ha señalado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva permanente.

Villegas ha explicado que el plan del Ejecutivo, que prevé subvenciones al alquiler para colectivos vulnerables, puede ser "positivo", pero hay que ver cómo se desarrolla porque se podría correr el riesgo de activar otra burbuja inmobiliaria.

De la misma manera, espera que si se produce finalmente un acuerdo sobre financiación autonómica entre el PP y el PSOE para frenar a Cs, como asegura El País, sea para mejorar la capacidad de de las comunidades y no "un reparto de dinero" con fines electoralistas.

Si por fin el Gobierno se decide a hacerlo -el actual caducó en 2014- aunque sea porque se sienta amenazado por la victoria "virtual" de Ciudadanos, "bienvenido sea", ha dicho Villegas.

Ante el pleno monográfico del miércoles sobre pensiones, el dirigente de Cs ha insistido en que los partidos no pueden "arrojarse a la cabeza" la problemática de los pensionistas para tener "réditos electorales" y hay que pensar no solo en "subir o no" el subsidio sino sobre todo en asegurar el sistema de cara al futuro.

En relación con los Presupuestos de 2018, Ciudadanos continua sin tener noticias del PP o del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado Villegas, si bien esperan mantener algún contacto antes de que el Gobierno apruebe las cuentas públicas el próximo 23 de marzo.

Sobre la mesa, las mismas condiciones pactadas en el preacuerdo presupuestario y también el cese de la senadora Pilar Barreiro, imputada por corrupción.

Ese preacuerdo incluye también una partida de 500 millones de euros para la equiparación salarial de guardias civiles y policías con el resto de fuerzas de seguridad autonómica, una medida que Villegas ve al margen del plan firmado hoy por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que supone destinar a la equiparación de sueldos 1.207 millones en tres años.

Los acuerdos que firmen es algo "bilateral" ha subrayado el "número dos" de Cs, que ha recordado que el compromiso presupuestario que ellos han firmado asciende a 500 millones este año aparte de que "pelearán" por otros 500 millones para 2019 y la misma cantidad para 2020.