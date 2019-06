El candidato de Cs a la Junta de CyL duda del PP: "Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir"

En una carta abierta a simpatizantes y militantes en su perfil de Facebook, y de la que se hace eco Europa Press, Igea recuerda que Ciudadanos es un partido que "cree en la limitación de mandatos porque cree en la lucha contra el clientelismo y la profesionalización de la política".

"La limitación de mandatos está en el ADN de nuestro programa y ya fue propuesta en esta legislatura, nacional y autonómica y la única novedad es que hoy exigimos su aplicación desde el momento de la constitución de nuestras instituciones, para que no vuelva a suceder que las promesas se quedan en el papel", explica.

Igea considera que los ciudadanos no podrían entender, al igual que ellos, que si el PP ha aceptado ya que permanecer más de dos legislaturas en el mismo puesto es "perjudicial" para el sistema nombre ahora a personas que ya llevan esos mismos años. "¿Por qué lo que es bueno en 2023 no lo es en 2019? Solo puede haber una razón: no es bueno porque iría contra sus intereses personales o de partido", se cuestiona el dirigente de la formación liberal.

Para Igea, la limitación de mandatos es una manera "reconocida internacionalmente" de romper las redes clientelares que se establecen cuando hay una "prolongación excesiva" en el poder de las mismas personas o partidos. "Es la prolongación en el poder de los mismos lo que permite que se vayan tejiendo alianzas y redes con quienes contratan con la administración pública de tal manera que el capitalismo de amiguetes prevalezca sobre la libre competencia", continúa.

Limitar mandatos es también, añade, una manera de luchar contra la profesionalización de la política y evitar la corrupción provocada por la ansiedad de quienes no quieren ser desalojados del poder porqué no tienen otro modo de ganarse la vida. "No se trata pues de un capricho, ni de una ocurrencia, ni de un paripé. Se trata de una de nuestras medidas programáticas en la lucha contra la corrupción", zanja.

En este punto, entiende que los castellanoleoneses tengan una "legítima desconfianza" en que el Partido Popular acepte de buena gana un cambio en la comunidad, ya que son "muchas" las veces que el PP ha prometido, y firmado, cosas "que no ha cumplido".

"Es el mismo PP que firmó esa misma limitación de mandatos en la diputación de Valladolid, el mismo que nos prometió transparencia en Sanidad, el mismo que bloqueó las comisiones de investigación que había firmado, el mismo. ¿Porque habríamos de creerle ahora si no es capaz de darnos una prueba real de su compromiso? Nuestra responsabilidad es la de hacer cumplir la voluntad de nuestros votantes y no cejaremos en ella", ha subrayado.

De ahí que considere las medidas de regeneración la condición "sine qua non" para poder avanzar en el proyecto "de futuro y de libertad para la comunidad". "La corrupción y el clientelismo son un lastre para el crecimiento. Nos empobrecen a todos porque consiguen que crezcan, no los mejores ni los más eficientes, si no los que tienen mejores contactos. Eso se traduce en una disminución real del crecimiento. Nuestra comunidad crece por debajo de la media y no es por casualidad". reflexiona.

Aunque asevera que ésta no es, ni puede ser, la única medida, sí es la única que demuestra "desde el minuto 0 el compromiso real del PP con el cambio". "Lo que quieran decía Mañueco sobre nuestras medidas de regeneración en la rueda de prensa posterior a nuestra primera reunión. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir, sentencia Quevedo", ha continuado.

"No cederemos en nuestro compromiso con la regeneración y el cambio en nuestra comunidad. Lo dijimos en campaña y lo repetimos ahora. Nosotros somos el partido de la regeneración , el cambio y la libertad. Ese es nuestro pacto", concluye.