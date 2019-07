Cs no acude a la reunión de PP y Vox para desbloquear la investidura de Ayuso

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la líder madrileña de Vox, Rocío Monasterio, han mantenido este viernes una reunión para acordar la investidura de la primera a la que no ha asistido el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, pese a estar convocado.

Aguado, que estaba convocado a esta reunión, no ha asistido y ha dejado clara su intención de no negociar con ellas hasta que Vox ofrezca un "documento definitivo" y "compatible" con el pacto de Gobierno suscrito entre el PP y la formación naranja.

El PP hizo pública el jueves su nueva oferta para investir como presidenta a Ayuso, en la que rebaja y elimina algunas exigencias planteadas por Vox en temas como la inmigración y las leyes LGTBI, y propuso una reunión para este viernes a los otros dos partidos de derechas con la idea de desbloquear las negociaciones.

A tal efecto, el PP reservó la sala de la Cámara donde habitualmente se celebra la Junta de Portavoces, y a las 10.15 horas Ayuso y Monasterio ya estaban reunidas allí para trabajar sobre el texto presentado el jueves por los populares.

Pero en el cónclave faltaba Aguado, que al mismo tiempo desayunaba en la cafetería de la Asamblea.

A las 10.50 horas, Ayuso y Monasterio han ido juntas a la cafetería, donde todavía estaba Aguado, que ha abandonado el lugar escasos instantes después, tras intercambiar apenas un escueto saludo con sus dos potenciales socias.

Minutos después, las líderes de PP y Vox han comparecido ante los medios con un discurso optimista y restando importancia a la ausencia de Aguado en su reunión.

"Hemos tenido una reunión para seguir negociando y buscando soluciones (...) desde luego el escenario es positivo", ha afirmado Ayuso, quien ha asegurado que Aguado "está haciendo todo lo que está en su mano" para resolver la formación de Gobierno y que su no comparecencia esta mañana "es lo de menos".

Ayuso ha explicado que el documento emitido el jueves por el PP es "muy parecido" al que su partido, Ciudadanos y Vox acordaron en Murcia para habilitar la investidura del popular Fernando López Miras, si bien ha indicado que "Vox quiere hacer sus propias aportaciones".

"Estamos rematando algunos matices de ese documento", ha señalado Monasterio, que ha dicho que "algunas partes" del texto del PP "se podrían asumir", mientras que otras "hay que matizarlas", pero en definitiva es un documento "muy sencillo" y que "se puede rematar con mucha facilidad".

"Yo no soy inflexible, yo no pido una reunión a tres, no pido una foto a tres (...) a mí todo me parece fenomenal", ha insistido Monasterio, quien considera que "no siempre pueden acudir las tres partes de la reunión", si bien ha dicho estar "segura" de que Ciudadanos asistirá a la próxima cita.

Pero según ha declarado más tarde Aguado, la cita a tres sólo ocurrirá cuando Vox haga una propuesta "compatible" con el pacto de Gobierno entre Ciudadanos y PP, en cuyo caso se sentará con Monasterio para comunicarle que es "aceptable".

Ciudadanos ha tratado de colocar la presión sobre Vox, instándole a "elaborar un documento propio", y su portavoz ha recalcado que "entrar en una carrera de reuniones no tiene sentido", al tiempo que, "por prudencia y por sentido común", ha preferido no valorar el texto sobre el que han trabajado este viernes PP y Vox.

Para que la investidura de Ayuso salga adelante necesita el apoyo de los 12 diputados de Vox, dado que la suma de 56 escaños que acumulan el PP (30) y Ciudadanos (26) es insuficiente.

Si ningún candidato ha conseguido la investidura antes del 10 de septiembre, volverán a celebrarse elecciones autonómicas el 10 de noviembre.