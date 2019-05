Cs: El PP no está en condiciones de liderar un cambio en C.León con sus símbolos

El candidato de Cs a la Presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este martes que el PP ha sufrido una "durísima derrota" en la comunidad y "no está en condiciones de encabezar un cambio con sus símbolos" pero ha advertido de que esto no quiere decir que exista un acuerdo con el PSOE.

Igea ha insistido en que el cambio que demandan los ciudadanos de Castilla y León es de políticas y no de las "ambiciones de las personas" y si el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco -al que ha citado expresamente- con sus 29 procuradores -el PSOE ha logrado 35 y Cs 13- "no entiende esto, es que no ha entendido nada".

"Si alguien pone por delante su Presidencia, se va a equivocar. No vamos a negociar sobre personas y las ambiciones personales serán lo último", ha dicho en declaraciones "Al Rojo Vivo" de la Sexta y recogidas por Efe.