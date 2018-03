Cs, PSC y PP critican que Badalona erija una figura contra el 155 y los políticos presos

Cs, PSC y PP han criticado este martes que el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) haya elegido una figura contra el 155 y los políticos presos para ser el tradicional 'Dimoni' protagonista de las Fiestas de Mayo de la ciudad.

La figura se ha elegido mediante votación popular y ha sido creada por el artista del municipio Antonio Amador, que ha diseñado un demonio rojo encarcelado que trata de liberarse de unos barrotes sobre los que cuelga el cartel 155, en alusión a la intervención de la autonomía catalana.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el exalcalde y presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha cargado contra la iniciativa: "Que la alcaldesa de la CUP quiera contaminar con su ideología una tradición especialmente dirigida a los niños evidencia en manos de qué fanáticos está Badalona".

El líder del PSC en el municipio, Álex Pastor, ha explicado en otro apunte en Twitter que se ha planteado no participar en las Fiestas de Mayo al ver la figura, pero lo hará porque no quiere permitir que los independentistas "se queden con más símbolos".

"El 'Dimoni' no representa a la mayoría de vecinos y convertirá nuestra gran noche en la fiesta de unos pocos [*] es mi fiesta aunque no es mi 'Dimoni", ha destacado Pastor en alusión a la figura, que el artista ha bautizado como 'El demonio que gritó libertad'.

Por parte de Cs, el concejal Juan Miguel López ha criticado el proceso para elegir la figura, ha asegurado que el jurado no ha sido imparcial y ha lamentado que no haya habido figuras para votar de otras tendencias políticas que no fueran soberanistas.

En cambio, en un comunicado, el tercer teniente de alcalde José Téllez, ha celebrado que se haya "recuperado el motivo crítico y satírico de la actualidad que ha representado el 'Dimoni", y ha puesto en valor el proceso participativo para la elección.

La figura empezará a plantarse en la playa de Badalona el domingo 29 de abril y estará "completamente levantada" el 1 de mayo, esperando para ser quemada 10 días después, durante la noche de Sant Anastasi.

Un total de 772 vecinos han votado en el proceso participativo para elegir al 'Dimoni' de este año y la figura sobre los presos y el 155 ha sido la más votada de entre tres elegidas por un jurado.