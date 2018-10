Cs, PSC, comunes y PP reprochan a Buch su gestión "política" de los Mossos

Cs, PSC, comunes y PPC han reprochado hoy al conseller de Interior, Miquel Buch, su gestión "política" de los Mossos d'Esquadra y los "desastrosos" operativos policiales en las manifestaciones del 29 de septiembre y 1 de octubre, algo que él ha negado, si bien hecho "autocrítica" sobre la falta de recursos.

En la sesión de control al Govern en el Parlament, Buch ha recordado que comparecerá en la cámara catalana para dar más explicaciones, pero ha subrayado las reuniones mantenidas con el colectivo policial y los sindicatos para "avanzar en derechos que no tienen, han perdido o no se han cumplido", ya que "las herramientas y recursos de los Mossos no están a la altura de su profesionalidad y estamos trabajando a toda prisa para intentar reponerlos".

Pero el diputado de Cs Matías Alonso ha preguntado al conseller si está dispuesto a "respetar" a los Mossos y a todos los catalanes, ya que de no ser así, es "mejor que dimita", ya que con su actuación ha "dañado el prestigio de los Mossos, ha dividido al cuerpo y ha disminuido la moral de los agentes por la situación de inseguridad física y jurídica que viven continuamente".

Para Alonso, Buch permitió el 29-S que "los violentos acosaran" a los Mossos, como también se "puso en riesgo a muchos agentes" en la manifestación del 1-O ante el Parlament. "Los Mossos no son ni pueden ser nunca una policía política", ha advertido el diputado.

Buch ha afeado no obstante a Cs sus discursos "populistas" y les ha instado a que "aprendan a obedecer y respetar" a los Mossos, ya que es este partido quien, a su juicio, "ha utilizado a los Mossos" y quien tiene "hooligans' en la calle que no paran de gritar que es una policía política, cuando es lo contrario".

Desde el PSC, el diputado Carles Castillo ha reprochado a Buch que "la utilización política de los Mossos es muy grave, como también la falta de previsión y planificación en operativos concretos", y le ha recordado que los Mossos "no es la policía de los CDR, sino la policía del pueblo de Cataluña, de todos".

El conseller ha rechazado que se intente hacer ver que se trata de una "policía política" y ha destacado la "gran confianza" de la ciudadanía y del Govern en este cuerpo policial, si bien ha dejado claro que el Govern tiene "siempre voluntad de hacer autocrítica" y de que las actuaciones sean "lo más ajustadas y profesionales".

El diputado de Catalunya En Comú-Podem Joan Josep Nuet ha lamentado que haya una "plantilla insuficiente y desmotivada por los recortes", las quejas de alcaldes por la falta de efectivos o los "desastrosos operativos policiales del 29-S y el 1-O", pero también que Buch permitiera la "provocación" de que el sindicato policial Jusapol "desfilara" por el centro de Barcelona "orgullosamente satisfechos de los golpes de porra del 1-O".

En su réplica, el conseller ha negado que se reforzara la dirección del cuerpo con "criterios políticos" y, sobre la marcha de Jusapol, ha confesado que no le hizo "nada de gracia" y era "provocadora", pero "el derecho a manifestarse es un derecho" y al "fascismo se le combate con más democracia, no saltándose cordones policiales", en alusión a la contramanifestación independentista.

Y el líder del subgrupo del PPC, Xavier García Albiol, ha preguntado a Buch si comparte las palabras del presidente catalán, Quim Torra, "animando a los CDR a seguir apretando", y ha instado al conseller a respetar a los Mossos y "no utilizarlos políticamente": "Los únicos que utilizan a la policía como policía política son los regímenes donde hay instaurada una dictadura", ha sugerido.

"Tiene muchas narices y muy grandes que usted me quiera dar lecciones", ha respondido Buch. "Tenemos a 72 agentes encausados y ustedes son los responsables de las cloacas del Estado. Cree el ladrón que todos son de su condición. En Cataluña queremos una policía democrática y rechazamos actuaciones como las del Gobierno del PP usando a la policía para el beneficio político propio".