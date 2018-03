Cs, PSC y PPC acusan al Síndic de parcialidad y los populares piden su cese

Cs, el PSC y el PPC han criticado hoy el informe del Síndic de Greuges sobre el 1-O por "sesgado" y por su falta de "imparcialidad y objetividad" al obviar la "vulneración de los derechos" de los diputados contrarios a la independencia, y los populares han ido más allá al pedir que renuncie a su cargo.

El defensor del pueblo catalán ha asegurado durante la presentación de su informe que quedó "desmayado" ante la violencia de los cuerpos policiales el 1-O, y ha opinado que la prisión preventiva para los dirigentes independentistas procesados es excesiva porque esta medida "tiene que ser un último remedio".

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tachado de "vergonzosos" los diferentes informes "sesgados" que ha elaborado el Síndic de Greuges sobre el proceso soberanista, como el que hoy ha presentado en la Cámara catalana.

"Usted es el Síndic del 'procés', no es el Síndic del pueblo. (...). Usted es un engranaje más de la maquinaria del 'procés', usted es un defensor del 'procés'. Si los que no somos separatistas tenemos que esperar a que nos proteja, estamos apañados", ha afirmado el dirigente de la formación naranja.

Carrizosa ha citado múltiples ejemplos de lo que, a su juicio, es una indefensión de los catalanes no independentistas, unos hechos que no aparecen en su informe como el "uso de dinero público para un referéndum ilegal", la "coacción a funcionarios" para que colaborasen en éste o que no denuncie la utilización de datos personales para el 1-O.

Desde el PSC, la diputada Assumpta Escarp ha denunciado que el informe de Ribó "describe y valora" las actuaciones del ministerio fiscal, las detenciones de dirigentes independentistas, la aplicación del 155... sin entrar en las "causas".

Unas causas, ha detallado Escarp, como la ruptura de la legalidad que el Síndic "justifica", la vulneración de derechos de los diputados con la aprobación de las llamadas leyes de la desconexión, el referéndum ilegal del 1 de octubre o la declaración unilateral de independencia, causas que no se mencionan en el informe.

La diputada socialista considera así incompleto este informe y critica que no atienda la vulneración de los derechos de los diputados, aunque ha puesto en valor los reiterados llamamientos al diálogo que se hacen en el mismo.

También muy crítico con el informe del Síndic se ha mostrado el portavoz del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, quien ha reclamado "su renuncia cuanto antes mejor" para recuperar la "credibilidad" de esta institución, ya que a su juicio Ribó no ha actuado con "imparcialidad, objetividad e independencia".

"Usted no es el Síndic de las personas, lo es del universo independentista", porque ha hecho un informe "al servicio del proyecto político del independentismo", ha opinado el diputado popular.