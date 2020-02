Cs critica que el PSC rechace cesar a Ribó "mientras declara en la Audiencia Nacional"

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado este martes que el PSC-Units no haya apoyado en la Mesa de la Cámara catalana tramitar el mecanismo para debatir el cese del síndic de Greuges, Rafael Ribó, que impulsó Cs: "Mientras Ribó declara en la Audiencia Nacional, el PSC se niega a que podamos votar su cese".

"Sólo hacía falta que el PSC estampase su firma en el escrito", ha lamentado Carrizosa en rueda de prensa tras la Mesa, en la que sólo Cs ha defendido promover este mecanismo para cesar a Ribó, que ha comparecido este mismo martes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Carrizosa ha remarcado que, si el PSC-Units apoyara impulsar este mecanismo, se podría debatir en el pleno el cese de Ribó: "Firmen y procedamos ya a la limpieza y regeneración de nuestras instituciones. No podemos tener a un defensor del pueblo bajo sospecha de corrupción".

Ribó ha dicho en la Audiencia Nacional que no sabía quién pagaba el viaje a la final de la Champions de 2015 hasta que ha tenido conocimiento de las actuaciones judiciales al respecto, y que las adjudicaciones al empresario que fletó el avión no fueron contraprestaciones por ello porque la institución que dirige no hace contratos públicos.

PRESUPUESTOS DEL PARLAMENT

Preguntado por los medios después de que Cs haya votado a favor de un nuevo proyecto de Presupuestos del Parlament, Carrizosa ha explicado que quieren un acuerdo consensuado para unas cuentas "que siempre han estado al margen de la batalla política".

Sobre el hecho de que se puedan destinar 50.000 euros a la Asamblea de la Francofonía, ha destacado que este aspecto no figura en el acuerdo: "Nosotros no vamos a apoyar estos Presupuestos si incluyen partidas como la francofonía o a mayor gloria del señor Torrent", en referencia al presidente de la Cámara.

En la Mesa previa a la que ha aprobado el proyecto de Presupuestos, Cs ha votado en contra de acoger esta Asamblea de la Francofonía; después, la Mesa Ampliada ha tramitado las cuentas, en cuya memoria no consta ninguna partida dedicada a este acto, y Cs no aceptará ninguna modificación de este acuerdo.

VIVIENDA

Carrizosa también ha destacado el hecho de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya concluido que el decreto ley del Govern de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda es inconstitucional, según un dictamen a petición de Cs.

"No era un decreto sobre vivienda, sino una barra libre para 'okupas" que atentaba contra la propiedad y se ponía del lado de los 'okupas' y no de los propietarios, ha dicho Carrizosa sobre esta normativa y el concepto que propone de 'vivienda vacía'.