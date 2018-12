Cs pide al PSOE y al PP que "no bloqueen" un gobierno "limpio" de Cs para Andalucía

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras la celebración del Comité Ejecutivo Permanente, celebrado en Sevilla, y cuya reunión ha sido presidida por el presidente de Cs, Albert Rivera, y también ha contado con el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, y la portavoz nacional, Inés Arrimadas.

Villegas, que no ha descartado ningún escenario, ha apuntado que "no será fácil estructurar el cambio", pero ha asegurado que lo van a conseguir. "Habrá dificultades pero habrá un nuevo gobierno donde no estará ni el PSOE ni Susana Díaz", ha subrayado Villegas, quien no ha cerrado la puerta a un eventual apoyo de Adelante Andalucía.

El secretario general de la formación naranja, tras considerar el "día histórico" que ha vivido Andalucía con el que "después de 40 años se abrió la puerta a nueva etapa que viene definida por concepto del cambio, ha subrayado que "los andaluces han votado cambio y lo tendrán", y este solo puede liderarse "desde el centro, con moderación, limpieza y regeneración democrática".

En este sentido, ha advertido de que este cambio no lo van a liderar los partidos "preocupados por sus asuntos en los tribunales, ni los de los ERE ni los de la Gürtel, ni los partidos que se están descomponiendo y cada vez tienen menos apoyos".

Según ha descrito, el PP tenía 50 años y ahora tiene 26, la mitad; y el PSOE, que en Andalucía sacaba más del 50 por ciento de los votos, está en el 27 por ciento. "Estos partidos que se hunden y que están mirando las noticias de los tribunales por la corrupción que les corroe no pueden liderar el cambio", ha insistido Villegas, quien ha reafirmado que "el cambio lo va a liderar Ciudadanos y Marín".

Así las cosas, ha apelado a la "responsabilidad" del PSOE y del PP y ha recordado los apoyos que Ciudadanos brindó a Mariano Rajoy para presidir el gobierno nacional y al PSOE en Andalucía en la pasada legislatura.

OTROS PACTOS

Preguntado sobre un posible apoyo de Adelante Andalucía, Villegas ha señalado que la propuesta prioritaria es que "el PSOE y el PP permitan el cambio y no bloqueen la situación", pero ante "la complejidad de la situación, "ya veremos qué pasa".

"No va a ser fácil, no se va a resolver en pocos días y la propuesta de Ciudadanos creemos que es la que más le conviene a Andalucía", ha señalado.

Respecto a que VOX pueda apoyar a Ciudadanos, el secretario general de Cs ha insistido en la "propuesta prioritaria" y ha vuelto a insistir "en la responsabilidad" del PSOE y el PP. "Si no actúan con responsabilidad le pueden dar la llave de la situación a otros partidos; si actúan con responsabilidad habrá un gobierno moderado, de regeneración y desde el centro", ha defendido.

Por último, ha reconocido que ha habido un contacto protocolario entre el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín.

"LA OLA DE CAMBIO HA EMPEZADO EN ANDALUCÍA"

El secretario general de Cs, ha advertido de que "la ola de cambio ha empezado en Andalucía", de manera que "la derrota del PSOE en Andalucía es la derrota del 'sanchismo' y de Pedro Sánchez --presidente del Gobierno central--", a quien ha criticado que "se esconda y no haya salido a dar la cara".

"Los andaluces han sido los primeros españoles en decirle a Pedro Sánchez que basta ya de humillación, de agachar la cabeza frente a los separatistas, de gobernar España con quien quiere venderla. El mensaje de ayer de los andaluces fue un mensaje de cambio en Andalucía y de rechazo al 'sanchismo' y a Pedro Sánchez", ha señalado.

Así las cosas, le ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones generales y "no alargue más esta agonía" porque "los españoles tenemos derecho a decidir nuestro futuro".