Cs: PSOE paga un precio barato acercando presos de ETA para mantener el poder

PSOE y Ciudadanos se han cruzado reproches a cuenta del acercamiento de presos de ETA al País Vasco, un "precio barato" que, según la formación naranja, está pagando el Gobierno para mantenerse en la Moncloa, donde quiere recalar el partido de Albert Rivera "blanqueando a la extrema derecha", según los socialistas.

Unas acusaciones que se han hecho en el pleno de la Diputación Permanente durante el punto que ha debatido la petición del PP de que comparezca el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar esos acercamientos de reclusos etarras.

A falta de la votación, la propuesta no tiene visos de salir adelante porque grupos como el propio socialista, Unidos Podemos, PNV y algunos diputados del Mixto ya han adelantado su rechazo.

Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, sí ha respaldado la petición de comparecencia, sobre todo para que Marlaska explique sus manifestaciones de este fin de semana sobre la posibilidad de acabar con la política de dispersión de los presos de la banda terrorista, toda vez que, según el diputado, "negó" en sede parlamentaria "que hubiera una hoja de ruta" en ese sentido.

Gutiérrez ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "doblegarse al PNV y a los batasunos" y de pagar "un precio cada vez más barato para mantenerse" en la Moncloa, con políticas que "humillan" a las víctimas del terrorismo.

"Con la dignidad de las víctimas no se puede negociar. Basta ya de concesiones", ha enfatizado el diputado de Ciudadanos.

Sus manifestaciones han caído mal en las filas de los socialistas por "insidiosas" y "repugnantes", en palabras del diputado sociaslista David Serrada, que ha reprochado al parlamentario de Ciudadanos de intentar dar lecciones de cómo hay que tratar el terrorismo y a las víctimas. "Ha patinado mucho", le ha espetado.

"No hay peor sordo que el que no quiere oír. Decir que esto se debe a un pacto para alcanzar el poder cuando ustedes están blanqueando a la extrema derecha para alcanzar el poder....", ha proseguido Serrada.

Según el diputado socialista, Marlaska comparecerá en la cámara, porque ya lo ha pedido, y explicará la política penitenciaria, ya que "no hay opacidad ni confusión" en este asunto, sino "transparencia".

Mientras, el diputado del PP Francisco Martínez, que ha defendido la petición de comparecencia, ha insistido en la necesidad de que Marlaska explique sus intenciones sobre la política de dispersión, un instrumento de la lucha antiterrorista que ha resultado "eficaz"

Desde el PNV, Aitor Esteban ya ha anunciado que no apoyará la petición del PP porque no hay motivo para ello, ya que los acercamientos que se están produciendo "no infringen el ordenamiento jurídico" y se están llevando a cabo previa consulta con las víctimas.

Tampoco la apoyará Bildu al considerar, como ha dicho su diputada Marian Beitialarrangoitia, que "la intención última" del PP es que "no cambien las cosas".

Por parte de Unidos Podemos, Rafael Mayoral también ha anunciado que se opondrán porque la política de dispersión estaba justificada para evitar que ETA controlara a sus presos, pero como ya no existe la banda, "no tiene sentido".