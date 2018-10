Cs y Podemos: El archivo del caso máster no entorpecerá la comisión en la Asamblea

Ciudadanos y Podemos han considerado hoy que al archivo de gran parte del caso máster por parte de la jueza Carmen Rodríguez-Medel no tiene por qué "entorpecer" los trabajos de la comisión de investigación sobre universidades en la Asamblea de Madrid, donde se dirimirán "responsabilidades políticas".

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado la causa relacionada con los delitos de prevaricación y cohecho impropio, pero ha decidido continuar investigando a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y a otros cuatro imputados por el delito de falsedad documental.

Rodríguez-Medel adoptó esta decisión en un auto fechado ayer, tres días después de que el Tribunal Supremo decidiese no investigar al líder del PP, Pablo Casado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que "la justicia dicta justicia y los políticos tenemos que exigir responsabilidades políticas".

"¿Cursó o no cursó la señora Cifuentes el máster? ¿Se lo regalaron o no se lo regalaron? ¿Es posible que te convaliden 18 de 22 asignaturas en la Comunidad de Madrid sin ir a clase ni presentarse a un examen? ¿Eso sucede en la Comunidad de Madrid? ¿Es habitual o no? ¿O solamente sucede cuando tienes algún tipo de vinculación con el PP o con el PSOE?", se ha preguntado.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha estimado que la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de archivar gran parte del caso máster, "siguiendo el criterio del Tribunal Supremo", es "una muy mala noticia".

Ruiz-Huerta ha explicado que a la jueza Rodríguez-Medel no le ha quedado más remedio que archivar la causa en coherencia con el Supremo, aunque su respuesta muestra "la indignación de esta magistrada que ha trabajado tanto y con tanto rigor y haciendo una demostración de independencia de los poderes públicos que verdaderamente es llamativa en los tiempos que corren en el ámbito de la administración de justicia".