Cs exige a Rajoy que mantenga el 155: "Torra no quiere cumplir las leyes"

"Pedimos a Rajoy que haga aquello que tiene que hacer y es continuar con la aplicación del 155 porque el nuevo presidente ya ha manifestado que no quiere cumplir las leyes ni el ordenamiento jurídico", ha explicado en declaraciones a los periodistas desde los pasillos de la Cámara.

Cs asegura que no tiene ningún problema en que Rajoy y Torra se reúnan, pero consideran que, si hablan, el presidente del Gobierno debería decirle que "no puede dialogar con quien no respeta el ordenamiento jurídico y que debe continuar aplicando el artículo 155".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)