Cs acusa a Sánchez de intentar politizar el Poder Judicial y la Fiscalía

Ciudadanos ha considerado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "dando señales constantes" de su "injerencia" en el Poder Judicial y en la Fiscalía con movimientos que denotan que está intentando politizar dichas instituciones.

Fuentes de la formación naranja han indicado que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ha tenido que salir a defenderse de los ataques" del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que afirmó que los tribunales europeos han humillado a los españoles en el "procés".

Recuerda Ciudadanos que ni el PSOE ni el PP han querido cambiar la ley que permite que "personas que han estado vinculadas a partidos", como la exministra de Justicia Dolores Delgado, puedan dirigir la Fiscalía General del Estado.

"Si la ley de Cs para una Fiscalía independiente hubiera salido adelante, si el PP y el PSOE la hubieran votado a favor, hoy Dolores Delgado no habría pasado este examen”, añaden y agregan que la votación del CGPJ sobre Delgado no ha salido adelante por unanimidad, y por ello entienden que no es la candidata idónea para ocupar el cargo.