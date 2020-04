Cs pide a Sánchez que coja su "mano leal" pero avisa que no es un cheque en blanco

El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha pedido a Pedro Sánchez que "coja la mano de Ciudadanos, porque es una mano leal", pero le ha advertido también que "no es un cheque en blanco" y que si no cumple los compromisos adquiridos con el partido naranja no apoyarán al Ejecutivo.

"Yo también estoy enfadado, pero ahora no toca enfado", ha subrayado Bal recuperado del coronavirus, aunque no pudo hacerse el test por falta de estas pruebas, ha dicho tras comprometer el apoyo de Cs a la segunda prórroga del estado de alarma, que se votará este jueves en la Cámara tras el debate.

Según ha subrayado el portavoz adjunto, único diputado de Cs en el hemiciclo, no entiende que se pueda votar de otra manera y que alguien quiera que el lunes ya esté todo el mundo en la calle. "No arruinemos este esfuerzo", ha avisado.

A su juicio, el confinamiento es "la única medicina" para contener la expansión del virus porque no hay una vacuna y, por tanto, la prórroga del estado de alarma es el sistema inmunitario que tiene el Estado frente al virus.

En nombre de Ciudadanos, partido en el que se aprecia un cambio de tono con respecto a la etapa de Albert Rivera y sobre todo desde el inicio de la crisis por el Covid-19, Bal ha asegurado que Cs "es un partido de Estado, que tiene el objetivo principal, no de sacar rédito de esta situación" sino salvar vidas y salvar la los empleos y la economía.

Ha reprochado al presidente que hasta ahora haya actuado de manera unilateral, sin llamar a los líderes de la oposición desde hace más de diez días teniendo en cuenta la magnitud de la crisis.

"No puede ser que nos enteremos de las medidas que toma por la prensa", ha lamentado Bal, aunque también ha subrayado que ahora están viendo a Sánchez "ganas de cambiar" y que va por el buen camino cuando rectifica.

Y ha aprovechado este momento para pedir al jefe del Ejecutivo que los ERTE se extiendan más allá de lo que dure el estado de alarma, hacer una distinción de las medidas económicas entre las grandes empresas "con mucho músculo financiero", las medianas y las pequeñas y ha vuelto a reclamarle que perdone la cuota de abril del RETA a los autónomo porque no van a poder trabajar-

Bal ha recordado que la idea de los pactos de la Moncloa se la pidió Arrimadas por escrito y ahora que Sánchez recoge ese guante, ha emplazado al presidente a que esa reunión que ha anunciado con la oposición para la semana que viene "sea para adoptar acuerdos de buena fe no para ponerse medallas y rentabilizar políticamente la foto".

En este contexto, ha dicho que una reedición de los Pactos de la Moncloa tiene que dar seguridad y sobre todo dejar claro que esta crisis no se soluciona "con ideología y populismo", como ha señalado el propio Sánchez: "susúrreselo al oído a su socio de coalición", ha insistido.

Bal, que ha hablado en lugar de la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, que cumple un confinamiento estricto al ser persona de riesgo por su embarazo, ha vuelto a criticar que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no haya hecho una interpretación más flexible del Reglamento para permitir las sesiones telemáticas.

"¿De verdad en el siglo XXI no se puede celebrar un pleno telemático, seguimos en el siglo XIX?, se ha preguntado.