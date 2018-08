Cs pide a Sánchez "que rectifique y no haga una chapuza por una urgencia inexistente"

Ciudadanos ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "que rectifique y no haga una chapuza por una urgencia inexistente" sobre los restos de Francisco Franco y el futuro del Valle de los Caídos, sino que busque consensos y una amplia mayoría.

En conferencia de prensa en la sede del partido, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha subrayado que su partido esperará a ver qué decide el Gobierno sobre este tema antes de decidir su voto, ya que no van a "bailar al son que marque Sánchez" ni van a darle al presidente "un cheque en blanco a sus ocurrencias".

Villegas ha reiterado que su formación apoyaría una propuesta de reforma del Valle de los Caídos que lo convierta en un "monumento a la conciliación y sin dictadores" que sea consensuada y cuente con el apoyo de una "amplia mayoría" del Parlamento.

En su opinión, "existe bastante consenso social" en cuanto a la necesidad de transformar el Valle de los Caídos, pero en vez de aprovechar ese consenso, el presidente del Gobierno ha optado por "actuar como si buscara la confrontación y el enfrentamiento entre españoles".

Así, ha señalado que Sánchez "no es que no haya conseguido el consenso, es que no lo ha buscado", ya que ni siquiera ha llamado a los partidos a buscar su apoyo.

"Pedimos que rectifique y que no use este tema para buscar titulares" y convertir este tema en una "cortina de humo" que tape asuntos como la propuesta de subida de impuestos, la inmigración o los nombramientos por "el método del dedazo a amigos" para importantes cargos públicos.