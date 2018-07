Cs critica que Susana Díaz no tenga el "gesto" de hablar con la oposición antes del CPFF y su reunión con Sánchez

Marín habría querido hablar con ella antes de la reunión, que será el 23 de julio en el Palacio de la Moncloa, así como del planteamiento del Ejecutivo andaluz en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que, acerca de la reunión entre Díaz y Sánchez, ha apuntado que le hubiera gustado "tener la posibilidad" de pedirle a la presidenta de la Junta que "tenga el mismo nivel de exigencia" con el jefe del Ejecutivo socialista que tenía con Mariano Rajoy por los "problemas" que siguen afectando a Andalucía tras el cambio de gobierno.

En todo caso, el dirigente de Cs ha señalado que de dicho encuentro en La Moncloa no espera "nada que no haya dicho ya" el presidente del Gobierno en su comparecencia de este pasado martes en el Congreso de los Diputados, donde, según ha abundado, el jefe del Ejecutivo dejó claro que "no hablará de reforma de financiación, sino de la distribución arbitraria de recursos para las comunidades autónomas" y el reparto de "limosnas" entre las mismas "para callarles la boca y que le dejen tranquilo estos dos años" que restan de legislatura.

Frente a esa actitud, el representante de Cs ha aseverado que "los recursos que necesita una comunidad autónoma para financiar sus servicios públicos fundamentales es una cuestión de derechos fundamentales de los ciudadanos", y eso "no se puede hacer" de la forma como lo plantea el Gobierno de Sánchez, que, a juicio de Marín, se comporta de esa manera "porque está pagando el precio de su sillón en La Moncloa a separatistas, independentistas y populistas".

Marín también ha advertido de que el presidente del Gobierno "no ha dicho sobre qué criterios" se va a distribuir el nuevo margen de déficit que se va a conceder a las comunidades autónomas, de modo que no ha aclarado si va a ser atendiendo a la población de cada región, y ha señalado que en el Gobierno andaluz de Susana Díaz parece que "se han resignado a que no se hable de financiación autonómica hasta las próximas elecciones generales de 2020".

Tras señalar que Díaz "no puede tener esa actitud tan templada ante lo que está sucediendo", Marín ha argumentado que, en la reunión de la presidenta andaluza con Sánchez, él "pediría" al presidente del Gobierno "la reforma de financiación" autonómica, así como que detallara "su plan de inversiones para Andalucía" con el que "acabar con obras inacabables" y así hacer a la comunidad autónoma "más competitiva", que hablara de "armonización fiscal" o de "la tarjeta sanitaria para todos los españoles".

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Por otro lado, Marín ha desvelado que este martes mantuvo una conversación "muy agradable" con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien le llamó para felicitarle con su triunfo en las primarias de Cs para las elecciones autonómicas, y el líder 'popular' le preguntó "qué agenda manejaba" ante un hipotético adelanto electoral.

A este respecto, el dirigente de Cs ha insistido en señalar que ve "probable" que la presidenta de la Junta decida ese adelanto, aunque él sigue pensando "que no tendría por qué".

Marín ha argumentado que, "si Sánchez sigue tomando decisiones como las que está tomando, probablemente las expectativas electorales" del PSOE-A y Susana Díaz "se vean perjudicadas", y en esa línea ha apuntado que cree que la presidenta se está quedando "descolocada y desconcertada" con decisiones del Ejecutivo que son "muy difíciles de encajar", y de ahí que los socialistas puedan "sacar la calculadora electoral" para adelantar la fecha de los próximos comicios autonómicos.

A ello se suman cuestiones como el juicio de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las supuestas irregularidades con tarjetas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha agregado Marín.

"Todas estas cuestiones van sumando, y al final da la sensación de que el PSOE-A probablemente esté pensando en apretar ese botón --del adelanto electoral-- para dar carpetazo a lo que hay y empezar de cero", ha continuado Marín, que en todo caso ha aclarado que se basa en "sensaciones, intuiciones", pero que no cuenta con "información privilegiada".

CASO DE LA FAFFE

Sobre el caso de la Faffe, Marín ha indicado que lo que conoce al respecto es lo que desde Cs han ido "averiguando por las comparecencias en comisiones" que han solicitado al Gobierno andaluz, pero "después de las comparecencias parece ser que ha habido una parte de la información que el consejero" de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, "podría no haber dicho" en la que él protagonizó el pasado mes de junio.

Ha insistido en que desde Cs quieren primero "escuchar" al consejero de Empleo, por lo que solicitarán su comparecencia desde la Diputación Permanente, y, en función de si sus declaraciones "convencen o no", desde Cs decidirán "si hay que poner en marcha una comisión de investigación" como la que ha solicitado el PP-A.

En todo caso, Marín ha subrayado que, "si hay responsabilidades políticas, Cs, como siempre, las va a exigir en base a nuestro acuerdo de regeneración democrática de las instituciones", y que si la declaración de Carnero "se produce y no convencen sus explicaciones, no tenemos ningún problema en montar una propuesta para solicitar una comisión de investigación en base a la presunta irregularidad" con una tarjeta de la citada fundación, porque "es lo razonable, ético y coherente", y "nadie se tiene que asustar de que se abran comisiones de investigación", ya que "es lo que debería ser normal", según ha apuntado.

Finalmente, en relación a "críticas y salidas de tono" desde filas socialistas hacia Cs a través de redes sociales, Marín ha señalado que no las entiende, y que el partido naranja "no ha venido a pelear contra nadie, sino a solucionar problemas de mucha gente", si bien considera que el PSOE-A "no encaja muy bien las críticas" y "se tiene que acostumbrar", aunque "hacer autocrítica no está en el ADN" de los socialistas.