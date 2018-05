Cs recurre al TSJC la toma de posesión de Torra y pide cautelares de urgencia

Cs ha presentado hoy ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso contra la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat en el que solicita su nulidad y medidas cautelares por darse "circunstancias de especial urgencia".

En el recurso, Ciudadanos alega que la toma de posesión de Torra como presidente de la Generalitat "no se ajusta a derecho" lo que impide un "nombramiento eficaz", por lo que solicita su "suspensión", que ya que "está produciendo efectos de difícil o imposible reparación".

Según el partido naranja, "no se ajusta a Derecho" no por la fórmula elegida, "sobre la que no hay ley que la prescriba", sino porque "ha hecho manifestación de una voluntad fraudulenta disonante con el cargo para el que ha sido nombrado y, en cambio, en plena sintonía" con un programa político concreto.

Además, Ciudadanos destaca el "olvido" de los otros "dos elementos imprescindibles de toda toma de posesión de cualquier cargo en el Estado democrático de Derecho: la ley y el Rey" y la "aceptación expresa y sin ambages del sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

Por contra, Cs considera que la "voluntad manifestada" por Torra durante la toma de posesión "estaba viciada" al utilizar la expresión de "fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña, representado por el Parlament".

Así, Ciudadanos sostiene en el recurso que la toma de posesión de Torra "ha sido ilegal", por lo que se nombramiento "ha devenido ineficaz" y sus decisiones futuras como presidente de la Generalitat "serían nulas" y "estarían contaminadas de ilegalidad".

La formación que lidera Inés Arrimadas en Cataluña afirma también en su escrito que el presidente catalán ha hecho un "uso torticero" de las facultades que la legislación reconoce al presidente de la Generalitat, con el nombramiento como consellers de dos diputados que se encuentran en prisión y otros dos en el extranjero.

"Es escandalosamente evidente que no se puede nombrar a una persona como consejero a sabiendas de que no puede ejercer sus funciones y cumplir con sus obligaciones", argumenta Ciudadanos.

Según la formación naranja, existe además un "interés general" relevante: el de "todos los ciudadanos a disfrutar de un poder ejecutivo que, bajo la presidencia de un presidente legítimo y legal, ejerza las funciones constitucionales y estatutarias" y cumpla con el ordenamiento jurídico.

Al margen de estos argumentos, Ciudadanos retrata las "circunstancias a tener en cuenta": "La continuación del proceso secesionista", que ha sido declarado "ilegal" por los diferentes tribunales, como dejó claro Torra en su discurso de investidura.

Ante este "contexto político", la formación pide "ponderar el eventual conflicto de intereses" que pueda producirse para que prevalezca el "interés general sobre el que se asienta el Estado de democrático de Derecho constituido".

"Concurren, por consiguiente, las circunstancias de especial urgencia que sostienen la necesidad de la adopción de la suspensión como medida cautelarísima para evitar que el señor Torra pueda continuar sirviéndose de las facultades como presidente de la Generalitat para imponer un proyecto secesionista que ha sido declarado inconstitucional e ilegal", concluye Cs en el recurso.