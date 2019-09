Cs denuncia a Torra ante la JEC por la "propaganda separatista" en edificios públicos

En declaraciones a los medios tras la intervención de Torra en el Debate de Política General, ha lamentado que haya sido "un debate de política ficción dictado por el fugado de Waterloo", en alusión al expresidente Carles Puigdemont, y ha criticado que Torra haya tenido palabras de apoyo a los CDR detenidos por presunto delito de terrorismo y no haya hablado de listas de espera o pobreza infantil.

Asimismo, ha criticado que Torra haya rubricado su discurso asegurando que lo volverán a hacer y que quieren ejercer la autodeterminación, y se ha preguntado dónde está el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que lleva 48 horas sin comparecer: "No sé si el señor Sánchez duerme o no tranquilo pero lo que merecemos es a un presidente que le quite el sueño la falta de libertad en Catalunya".