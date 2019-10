Cs denunciará el amparo de Torra a "presuntos terroristas" de los CDR en una carta a los eurodiputados

"Que en Cataluña, el presidente de la Generalitat aplauda y jalee a presuntos terroristas es algo que debe ser conocido en Europa, en Bruselas y en el Parlamento Europeo", ha explicado en declaraciones a los medios en Bruselas.

Ciudadanos, ha precisado, hará llegar "un informe y una carta" a "todos los eurodiputados" para explicarles el manifiesto de los CDR, "especialmente grave después de una semana negra" en Cataluña tras las detenciones de "presuntos terroristas" que, según las investigaciones policiales, podrían buscar "atentar" contra "bienes, pero también contra personas". "Han dicho 'que tiemble el enemigo'", ha alertado.

"Estas amenazas, lejos de ser cuestionadas, condenadas por nuestro presidente (catalán, Quim Torra) y su Gobierno, son jaleadas, y esto no lo vamos a permitir", ha avisado el eurodiputado catalán.

Cañas ha subrayado la necesidad de "explicar que la democracia en Cataluña vuelve a estar amenazada" por los independentistas. "El presidente Torra ha dicho que lo volverá a repetir", ha denunciado.

POSIBLES CONTACTOS CON PUIGDEMONT

El eurodiputado de Cs ha tachado de "nuevo circo de Puigdemont" la concentración en la plaza que preside la Eurocámara en Bruselas a favor de que el expresidente catalán, así como Oriol Junqueras y Toni Comín, puedan ocupar su escaño como eurodiputados, y ha dejado claro que Puigdemont debe estar "en prisión" por "el golpe de Estado contra la democracia" española con un referéndum de independencia "ilegal" en Cataluña.

Al ser preguntado si cree que la Justicia española acabará reclamando a Puigdemont también por un delito de terrorismo, Cañas ha dejado claro que el expresidente catalán "tiene que aclarar si se ha reunido o no con los presuntos detenidos o si se ha reunido con los CDR que pueden estar inmersos en actividades similares".

"Siempre confiamos en la acción de la Justicia. Si así lo estima la Fiscalía y lo quiere incorporar en una nueva euroorden y tiene datos suficientes, pues así será", ha dicho.

"Que Puigdemont esté aquí a las puertas del Parlamento Europeo y no esté en prisión es un problema europeo, es un problema para la democracia europea que estamos intentado corregir", ha subrayado, tras defender "los avances muy importantes" de Ciudadanos para lograr que la próxima Comisión Europea emprenda una reforma de la euroorden para "evitar" casos como el del expresidente catalán y garantizar que esté donde "correspondería".

En su caso, "en prisión y no en la puerta de un Parlamento, porque sus acciones violentaban el principio de derecho básico", ha remachado, tras recordar que "algunos están pagando las consecuencias y otros no" por el 1-O y dejar claro que "no pueden venir a la puerta de la democracia europea a mancillar la democracia española y a poner en cuestión nuestro Estado de Derecho".

También ha alertado al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, de que en concentraciones "similares" se han "producido situaciones de amenaza y agresiones hacia diputados" en Cataluña y diputados no independentistas han tenido que ser "protegidos". "Ya lo hicimos en Estrasburgo cuando hubo una manifestación similar y lo hemos vuelto a hacer", ha dicho Cañas.