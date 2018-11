Cs dice que la condena del Tribunal de Cuentas a Artur Mas demuestra que no hay políticos "por encima de la ley"

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva nacional, Villegas ha expresado el respeto de su partido hacia esta resolución y que tanto esta decisión del Tribunal de Cuentas como los procedimientos judiciales relativos al proceso independentista ponen de manifiesto que "las instituciones funcionan".

Asimismo, dejan claro que "no hay políticos que estén por encima de la Justicia y de las leyes", pese a que en Cataluña algunos "se han creído que estaban por encima del Estado de Derecho y que no tenían que hacer caso a los tribunales", ha señalado el dirigente de Cs. El mensaje, ha añadido, es que cuando no se incumple la ley, "hay consecuencias".