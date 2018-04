Cs Valencia sobre que Cantó opte a la Generalitat: "El candidato tiene que salir de primarias y son caprichosas"

Sánchez ha realizado estas declaraciones a los medios en las Corts al ser preguntada por las informaciones que señalan a Cantó como favorito por la dirección del partido, y que considera que "son elucubraciones, son apuestas y no es la primera vez que pasa en el casi año que llevo como portavoz".

La síndica de Cs ha recordado "el partido al fin y al cabo elegirá a su candidato por primarias", por lo que "esto no es más que otro apunte más a las apuestas que pueden haber o no pueden haber de aquí a enero de 2019 que es la fecha que el partido ha propuesto para esas primarias".

En este sentido, Sánchez ha hecho hincapié en que "todavía quedan muchos meses por delante y los dimes y diretes seguirán estando al pie de la noticia" pero "hasta que no llegue el momento de ver quienes se presentan y sobre todo de ver quienes ganan esas primarias en las tres provincias creo que es estar hablando de conjeturas". "Son las bases las que tienen que pronunciarse y son las bases las que van a elegir a los número uno de las tres provincias", ha puntualizado.

En todo caso se trata de una posibilidad que no le "incomoda para nada". En este momento, ha dicho, está centrada en su trabajo como portavoz en las Corts: "Creo que es lo que tengo que hacer, estar centrada en mi trabajo diario y de aquí a unos meses ya veremos si me presento a unas primarias o no me presento o qué va a pasar".

"Ahora mismo, --ha continuado-- todavía no me planteo ni una cosa ni otra, por responsabilidad, y más con las encuestas que están saliendo en los últimos meses", que apuntan al crecimiento en votos de Ciudadanos. "Mi responsabilidad es conseguir que esas encuestas se hagan realidad, es decir, centrarme en el trabajo, en focalizar que todos los esfuerzos del grupo parlamentario sigan respaldando esas encuestas y tirar para adelante", ha sentenciado.

A día de hoy, ha insistido, su preocupación no es si presentarme a unas primarias o no, "lo importante es que Cs se asiente en la Comunitat Valenciana y sobre todo demostrar que estamos preparados para gobernar", ha subrayado.