Cs da a Vox la bienvenida a "la responsabilidad" tras retirar su enmienda al presupuesto andaluz

Durante su turno en el debate de totalidad de las cuentas ante el Pleno de la Cámara, Romero ha resaltado que en las cuentas que ha confeccionado el cogobierno del PP-A y Cs "hoy no hay ni trampa ni cartón ni mentira", lo que ha contrapuesto a los presupuestos que presentaban los anteriores gobiernos socialistas que "o no se ejecutaban, o se ejecutaban a medias o se usaban para sufragar caprichos del PSOE-A como por ejemplo la Faffe".

"No se trata de maquillar sino de transparencia, se trata de gastar lo que se presupuesta, de cumplir la norma, de poner a la gente antes que los sillones y de preparar el terreno para que Andalucía nunca más esté a la cola de Europa como ha estado 37 años", ha abundado el dirigente del partido naranja, que ha asegurado que con el Presupuesto que comenzará ahora el trámite parlamentario, a expensas de afrontar el debate final a finales de julio, "esta es la nueva realidad y política que tenemos en Andalucía".

Y así, Sergio Romero ha hecho hincapié en que con estas cuentas "por primera vez en mucho tiempo el futuro le pertenecerá a todos los andaluces, a nadie más, a ningún partido político", al tiempo que ha reivindicado que su idea de progreso pasa "por la libertad frente al control social para ganar poder político" como cree que defienden otras formaciones de la Cámara.

De este modo, ha afeado al PSOE-A y Adelante que no hayan querido ni sentarse a negociar las cuentas a pesar de que, a su juicio, así lo reclamaron los andaluces en las elecciones autonómicas del 2D: "Ha rechazado por despecho el presupuesto".

En opinión de Romero, "los andaluces se merecen diálogo y no intento de bloqueo institucional por capricho", como cree que han hecho los partidos de la oposición salvo Vox, formación que "aunque está en las antípodas de Cs, sí ha aceptado negociar e intentar ser útiles".

"Discrepamos mucho pero pesa más lo que suma que lo que resta y han entendido llevar Andalucía a un callejón sin salida nunca es una solución", ha sostenido.

Con todo, el dirigente de Cs ha subrayado que "lo que ha hecho PSOE-A durante mucho años ha sido una trampa y una fachada" pues en materia presupuestaria "ponía muchas ganas a los anuncios pero muy poquita voluntad" y, además, "siempre ponía un freno y una excusa para no ejecutar las cuentas por un pecado capital, la pereza socialista".

Tras reprochar al PSOE-A y a Adelante que "han intentado bloquear los Presupuesto más sociales de la historia de Andalucía, Romero ha incidido en que el Gobierno andaluz "se ha dejado la piel durante seis meses y cumple lo que promete".

"El PSOE-A vive permanentemente en el pataleo y Adelante no encuentra las puertas del siglo XXI, la izquierda y su planteamiento apocalíptico de opresores que no benefician al pueblo", ha lamentado el portavoz del partido naranja que ha recomendado a sendos partidos que "dejen los discursos de fantasmas porque no los hay" y que "calienten banquillo porque les queda mucho en la oposición".

Durante su discurso, sobre las partidas para combatir la violencia de género ha señalado que la mejor manera de luchar contra esta lacra es ejecutando lo presupuestado, al contrario de lo que hacía el PSOE-A. Romero se ha referido a la violencia de género minutos después de que Vox retirara su enmienda anunciando un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre asuntos como incorporar en las cuentas la violencia intrafamiliar o la lucha contra la inmigración irregular.

BRAVO, NI UNA LECCIÓN DE POLÍTICA SOCIAL

Por su parte, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha agradecido a Cs sus aportaciones al proyecto de Presupuestos y se ha mostrado confiado en que serán "capaces de mejorarlo" con enmiendas parciales.

Ha insistido en resaltar que "son los Presupuestos más sociales" de la historia de la autonomía andaluza "le duela a quien le duela", y en esa línea ha llamado a no permitir que "nos vuelvan a dar ni una sola lección de política social" al Gobierno de PP-A y Cs.