Cs califica de "circo mediático" la actitud de Vox durante las negociaciones en Madrid para la investidura de Ayuso

La diputada 'naranja' ha afirmado en una entrevista en LaSexta, recogida por Europa Press, que desde Cs han sido "generosos" a la hora de negociar con Vox y que pretendían mostrarles el acuerdo al que habían llegado previamente con el PP. Sin embargo, Rodríguez afirma que Monasterio "no tardó ni treinta minutos en levantarse" de la mesa de negociación.

"Si quieren seguir con este circo mediático de ahora me siento, me siento un poquito más, un poquito menos, es su asunto", ha afirmado la Secretaria de Juventud de Cs, que puntualizó que su partido "no se ha prestado a circos mediáticos con Pedro Sánchez" y tampoco lo van a hacer ahora con "otras fuerzas políticas".

"En lugar de estar intentando forzar la situación, lo lógico sería que ya se sentasen, se quedasen y escuchasen todo el acuerdo que les estábamos presentando", ha criticado.

Esto llega al mismo tiempo que unas declaraciones del líder de Cs en Madrid, Ignacio Aguado, en las que afirma que asumiría pero no firmaría un documento de Vox similar al que presentó en la Región de Murcia y que no descarta volver a reunirse con Rocío Monasterio.

"Si es compatible con el acuerdo con el PP no tengo ningún inconveniente en asumir esos compromisos", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.