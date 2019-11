Cs advierte a Susana Díaz de que tendrá para siempre "la mancha" de los ERE

Así lo ha señalado en su pregunta formulada al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz, sobre las consecuencias de este caso para Andalucía, donde ha instado a los responsables a explicar por qué la Junta no formuló acusación particular en esta pieza. "Esto le va a perseguir siempre", ha afirmado Moreno, quien ha dicho no conocer si había interés en esto, "pero tendrán que explicarlo", ha insistido.

Romero, haciendo un paralelismo con los mecanismos psicológicos de las personas ante un trauma, ha señalado que el PSOE-A, desde que se conociera la sentencia de la pieza política del caso de los ERE, se ha disociado de su pasado "cuando hay 19 condenados", ha negado la realidad para "eludir las responsabilidades" y ha proyectado en otros sus males.

"Se acabó esto de disociar, negar y proyectar para eludir responsabilidades, se acabó que los ciudadanos sean los que paguen el pato de la corrupción", ha destacado el portavoz parlamentario de Cs que ha señalado la proposición no de ley (PNL) registrada por su formación para que los partidos sean responsables civiles subsidiarios ante los casos de corrupción.

El portavoz parlamentario de Cs, que ha insistido en que este caso es "la mayor trama de corrupción política de España", ha destacado los 680 millones de euros malversados según la sentencia del caso de los ERE y ha recordado los 15 informes que recibieron los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán alertando de la ilegalidad de este sistema. "Pero siguieron llenando los bolsillo de muchos amigos durante una década bajo gobiernos socialistas", ha reprochado, toda vez que ha indicado que "una persona --en referencia a Susana Díaz-- puede poner la mano en el fuego por dos amigos, pero ocho millones de andaluces, no".

Tras recordar que en 2015 su partido ya pidió que Chaves y Griñán salieran de la política, ha apuntado que "ahora el tiempo y la justicia le ha dado la razón". "Nosotros no somos chantajistas ni jueces, queremos dignificar la política y estar a la altura de los andaluces", ha afirmado.