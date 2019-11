Cs asegura que "no va a bloquear un próximo gobierno de España"

En declaraciones a los medios durante una visita a Lloret de Mar (Girona), junto al candidato por Girona, Hector Amelló, Carrizosa ha puntualizado, en el caso de que este pacto no sea posible: "No nos embarcaremos con Sánchez, pero no abocaremos a los españoles a unas terceras elecciones".

El líder naranja ha indicado que su partido impondrá como condiciones la defensa de la convivencia, un régimen económico más favorable, una España reformada y la unión y la igualdad de los españoles.

Respecto a las afirmaciones sobre la Fiscalía del candidato del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, Carrizosa ha lamentado que "es capaz de manipular electoralmente a las principales instituciones del Estado".

En referencia a este tema, ha resaltado que Cs estará siempre junto a las instituciones del Estado porque el expresidente catalán Carles Puigdemont "tiene que comparecer ante la justicia española y responder por sus delitos".

Durante la visita, Amelló ha criticado el "pacto de la vergüenza" del PSC con JxCat en Lloret, ya que según él existía una mayoría alternativa con Cs, pero los socialistas prefirieron pactar con los que, en sus palabras, quiere romper la igualdad, la libertad y la unión.