Cs dice que no hay conversaciones con el PP sobre un posible sustituto de Cifuentes y apremia a Rajoy a que la aparte

"No ha habido ninguna conversación y además es normal que no la haya. Ahora no hay nada que negociar. Está clara nuestra postura y el señor Mariano Rajoy tiene que decidir si aparta o no aparta a Cifuentes. En todo caso las negociaciones estarán dentro del PP, que no sé si tendrá divisiones o tendrá diferentes opiniones, pero les toca a ellos tomar la decisión", ha explicado.

En declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE, recogidas por Europa Press, Villegas ha reconocido, no obstante, que desde el PP les han comentado "en conversaciones de pasillo" que el partido está barajando nombres para un posible sustituto de Cifuentes al frente del Gobierno madrileño.

En cualquier caso, ha defendido que la fase actual pasa por que el presidente del PP, Mariano Rajoy, decida si aparta o no a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha fiado su permanencia en el cargo al respaldo del jefe del Ejecutivo. Una vez que se dé el paso de apartar a Cifuentes, algo que ve inevitable, el PP debe buscar un candidato "viable" y que no esté implicado en casos de corrupción.

"No le vamos a hacer la selección", ha indicado sobre ese hipotético sustituto al frente de la Comunidad de Madrid, pero tampoco van a "poner ningún problema". "Si el PP se enroca, estará poniendo en peligro el Gobierno madrileño", ha advertido, y el plan de Ciudadanos es que Rajoy actúe con "responsabilidad" y ponga otro candidato que pueda gobernar hasta los próximos comicios.

En este sentido, ha indicado que en Ciudadanos esperan que este tema se solucione antes de tener que llegar a votar la moción de censura planteada por el PSOE, sobre la que ha declinado adelantar cuál sería la posición de la formación naranja. En cualquier caso, ha recalcado que, si finalmente llega ese momento, desde su partido se pondrán condiciones y se negociará "para ver qué se vota".

En la misma línea, ha defendido la gestión de Ignacio Aguado, portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, y ha descartado que se pueda encuadrar en una estrategia electoral de cara a los comicios de 2019. Así, la ha desvinculado de la encuesta interna del partido que les sitúa como primera fuerza en la Comunidad de Madrid si se celebraran ahora las elecciones, por delante del PSOE y del PP. "Las encuestas sólo nos dicen que los ciudadanos acogen bien el proyecto de Cs para España", ha señalado para restar importancia a las mismas.

Finalmente, el dirigente de la formación naranja, ha asegurado que no es comparable el caso del máster de Cifuentes con la polémica surgida con el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, enfatizando que la presidenta madrileña pudo haber recibido "trato de favor" de la Universidad Rey Juan Carlos y que "parece haber mentido" en sede parlamentaria.