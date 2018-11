Cs defiende que Montón saliera del Gobierno y sugiere que puede volver a la política tras el archivo de su causa

En una rueda de prensa en el Congreso, el 'número dos' del partido naranja ha insistido en que los políticos tienen "un plus de responsabilidad" que les obliga a "apartarse" de su actividad "a las primeras de cambio", es decir, cuando aparecen las primeras sospechas sobre su "limpieza".

"Los políticos deben apartarse para no manchar las instituciones a las que pertenecen y, si un juez archiva el caso, vuelves a la actividad política", ha afirmado Villegas.

En los casos de "corrupción política", ha puntualizado el dirigente de Ciudadanos, los políticos deben dimitir en el momento en que son imputados. "Es un momento muy inicial del proceso, pero es que en España se ha robado mucho y hay que apartarse a las primeras de cambio", se ha justificado.

No obstante, ha insistido en que su formación está abierta a que los partidos lleguen a un acuerdo sobre en qué momento debe producirse la dimisión para dar garantías a los ciudadanos de que se irán cuando haya "sospechas" y no se produzcan situaciones ridículas como que se exijan dimisiones inmediatas cuando el señalado es de otro partido pero no se produzcan cuando son del propio.

LO HICIMOS BIEN CON CIFUENTES

Por otra parte, Villegas ha mostrado su "respeto" por la decisión de una jueza de Madrid de imputar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un presunto delito de falsedad documental también relacionado con el máster que dijo haber cursado en la Rey Juan Carlos.

"Creemos que nosotros actuamos bien en su momento pidiendo explicaciones cuando se veía que la situación de Cifuentes era insostenible. La jueza tomará la decisión que tenga que tomar", ha señalado.

Eso sí, ha aprovechado para subrayar que con esta decisión judicial se "justifica más que nunca" la puesta en marcha de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la existencia de una "presunta trama de favores a políticos" que se podría haber producido en el citado centro universitario.