Cs denuncia la pasividad de Madrid y Barcelona frente a las "mafias de manteros"

El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha denunciado hoy la pasividad de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona con las "mafias de manteros" que actúan con "impunidad total" poniendo en riesgo a los ciudadanos.

En conferencia de prensa en la sede del partido, Gutiérrez ha exigido así a las alcaldesas de ambas ciudades, Manuel Carmena y Ada Colau, que combatan a estás "mafias" que utilizan el espacio público de manera ilegal, no pagan impuestos y "castigan" a los comerciantes legales.

"Se han gastado un montón de dinero para arreglar y ampliar los espacios en calles como la Gran Vía, no para que lo disfruten los ciudadanos, sino para ser invadido por los manteros", ha subrayado.

Gutiérrez ha explicado que no está cuestionando a los manteros -vendedores ambulantes- sino a las "mafias que los controlan", que no cumplen con la normativa y no pagan impuestos, por lo que perjudican directamente a los comerciantes que sí cumplen las normas.

"Es intolerable y una amenaza a la seguridad pública" que este tipo de vendedores "invada las calles" y sea una fuente potencial de inseguridad para los viandantes, especialmente por sus huidas a la carrera cuando aparecen los policías municipales o la Guardia Urbana, ha planteado.