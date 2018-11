Cs avisa de que seguirá denunciando los escritos "supremacistas" de Torra

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmado hoy que su grupo parlamentario seguirá denunciando en la cámara catalana que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha firmado "escritos claramente xenófobos, racistas y supremacistas".

Los grupos parlamentarios catalanes se han comprometido hoy en una reunión con el presidente del Parlament, Roger Torrent, a evitar las "descalificaciones personales" durante los debates en el hemiciclo, una "línea roja" ante la que Torrent ha advertido de que podrá tomar medidas contundentes si es necesario.

En unas declaraciones a la prensa en Valls (Tarragona), donde se ha trasladado para reunirse con miembros de la agrupación local del partido de esta localidad, Carrizosa ha señalado: "No podemos dejar de denunciar la existencia de esta ideología radical, extremista y supremacista en Cataluña".

"No podemos dejar de denunciarlo en el Parlamento. Y no nos van a callar, eso también se lo puedo asegurar", ha añadido acto seguido, al ser preguntado por la reunión mantenida esta mañana en la cámara catalana por representantes de todas las fuerzas políticas a excepción de la CUP, que considera que esta cuestión debería tratarse en el pleno y no "a puerta cerrada".

Carrizosa ha asegurado que no es Cs "quien ha crispado la política catalana" y que sus diputados "no insultan a nadie" en sede parlamentaria.

Estas declaraciones las ha realizado entre silbidos de militantes de la izquierda independentista de la localidad tarraconense, que han lanzado proclamas como "fuera fascistas de nuestros barrios", "no pasarán" o "libertad presos políticos".

El dirigente de Cs ha lamentado, en este sentido, que se les quiera "expulsar del espacio público", y ha denunciado también que el consistorio de Valls, cuyo alcalde es el portavoz parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat), Albert Batet, no respeta la "neutralidad política" en el espacio público.

A Carrizosa también le han preguntado sobe la intención de Torra de colocar en el Palau de la Generalitat una placa que recuerde los "siete meses" en los que la institución que encarna el autogobierno catalán "tuvo que ser mantenida en el exilio" por Carles Puigdemont por la aplicación del artículo 155.

Ha señalado, en respuesta a esta iniciativa, que el de Puigdemont "no es un exilio, sino una fuga de la Justicia", ya que el expresident, ha dicho, cometió "un rosario de ilegalidades".

Así, ha asegurado: "Quien no da la cara y no es valiente no merece placas".

Sobre la visita del jefe del Ejecutivo a Euskadi, ha indicado que Torra "podría dedicarse a resolver los problemas de todos los catalanes en vez de hacer bolos para promocionar la independencia".