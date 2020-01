Cs pedirá la dimisión de Ábalos si ha mentido y quiere que Sánchez comparezca

Ciudadanos esperará a escuchar en el Congreso la versión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre su cita con la vicepresidenta de Venezuela y confirmar si ha mentido o no antes de pedir su dimisión, y también quiere solicitar una comisión de investigación a la que acuda Pedro Sánchez.

"Hay partidos que deciden tirarse directamente a pedir dimisiones y nosotros preferimos escuchar antes", ha afirmado la portavoz de la gestora de Cs, Melisa Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido.

El viernes pasado la formación naranja solicitó la comparecencia urgente de Ábalos en la Comisión de Exteriores para que dé todas las explicaciones por el encuentro que mantuvo en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delzy Rodríguez, que tiene prohibido pisar suelo europeo por orden de la UE.

Para pedir una comisión de investigación se requieren dos grupos parlamentarios o 70 diputados, y, como solo tienen diez escaños, necesitan que les apoye otra fuerza política para registrarla, aunque su creación tiene que ser aprobada en pleno.

La portavoz de la gestora, tras escuchar este domingo en una cadena de televisión lo que ha calificado de una nueva versión de los hechos del ministro, ha recalcado que Ábalos tiene que acudir al Congreso y aclarar lo sucedido porque, entre otras cosas, ha señalado que el avión en el que viajaba la vicepresidenta de Nicolás Maduro tenía bandera española.

Además, no se creen que la entrevista durara 35 minutos como dijo: "¿Quién nos dice que no estuvieron tres o cuatro horas?", se ha preguntado la portavoz, insistiendo en que ven con preocupación que el PSOE, al haber dedicado "tanto tiempo a combatir dictadores muertos, ahora no tiene ni idea qué hacer con un dictador vivo como Maduro".