Cs: Se pedirá la dimisión de alcalde León si no da explicaciones convincentes

El líder de Cs en la Comunidad, Luis Fuentes, ha dejado en el grupo municipal del Ayuntamiento de León la decisión sobre una moción de censura si el regidor leonés, Antonio Silván (PP), no da "unas explicaciones muy convincentes" en el pleno del martes sobre sus conversaciones con Ulibarri en el caso Enredadera.

Si las explicaciones de Silván no son convincentes, será el grupo "el que tome la decisión de solicitud de dimisión del alcalde", ha sostenido hoy Fuentes en declaraciones a la Cadena Ser de Castilla y León recogidas por Efe.

Hoy el líder del PSCYL, Luis Tudanca, ha dicho que esperarán a ese pleno del martes convocado por el alcalde de León, Antonio Silvan, para dar explicaciones sobre su conversación "obscena e inexplicable" con José Luis Ulibarri, antes de decidir sobre una moción de censura, donde "la pelota" está en el tejado de Ciudadanos.

Antes de visitar la XI Feria Agroalimentaria y la XIV de Artesanía del municipio de El Espino, en León, Tudanca ha afirmado que le parece "muy difícil que las explicaciones" que pueda dar Silván sobre la conversación con Ulibarri, en la que "le ofrece información sobre la adjudicación de una obra", puedan ser "suficientes", ya que "no tienen justificación posible".

En ese sentido, Fuentes se ha preguntado qué hacia el alcalde de León transmitiendo "en directo" una mesa de contratación y poniendo en una "situación de privilegio" a un empresario respecto a otros.

Lo que a lo mejor no es ilegal, aunque "no es lo que debe hacer un servidor público", que debe apostar por "la igualdad de oportunidades y no dar un trato de favor a uno sobre otros", ha zanjado el líder de Ciudadanos en Castilla y León.