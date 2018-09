Cs no apoyará la reforma de la ley electoral valenciana y el Botànic le afea estar "instalado en la contradicción"

El grupo parlamentario de Cs en las Cortes valencianas ha descartado apoyar una posible reforma de la Ley Electoral valenciana al admitir que es "imposible" que en esta legislatura se consigan sus dos exigencias: la circunscripción única y el principio de una persona, un voto, porque, para ello, hay que modificar el Estatuto de Autonomía.

Desde el PP, se han mostrado "satisfechos" y han destacado el "buen criterio" de la formación naranja, mientras que PSPV, Compromís y Podemos --formaciones que apoyan el Acuerdo del Botánico-- han criticado "esta contradicción" al recordar que Cs llevaba esta iniciativa en su programa electoral. Además, han lamentado no haber recibido una comunicación formal sobre esta decisión.

En atención a los medios de comunicación antes de la Junta de Síndicos, el portavoz adjunto de Cs en la cámara autonómica valenciana, Juan Córdoba, ha reclamado "una ley electoral de máximos" y sin renunciar a "la circunscripción única y al principio de una persona, un voto", algo que ha admitido que es "imposible llevar a cabo sin modificar el Estatuto de Autonomía".

Por ello, ha descartado una posible modificación de esta norma cuya aprobación requiere de una mayoría cualificada, 66 votos, por lo que no serían suficientes los votos a favor únicamente de PSPV, Compromís y Podemos.

Al respecto, la presidenta del PPCV y síndica de esta formación en las Cortes regionales, Isabel Bonig, ha mostrado su "satisfacción" al considerar que en la Comunidad "hay otras prioridades como para estar discutiendo una reforma de la Ley Electoral para que la izquierda nacionalista y radical y el PSOE, que no está en tierra de nadie, se perpetúen en el poder".

A su juicio, a los ciudadanos "les importa más cuando vamos a tener un cambio de sistema de financiación, qué va a pasar con las listas de espera, las inversiones, la educación, la dependencia o la situación de empleo porque ya vemos síntomas de desaceleración de la economía".

Por ello, ve "con buen criterio" que Cs no apoye la reforma de esta norma que ha recordado que el PP siempre se opuso. "Nosotros estuvimos dispuestos a dar un paso más y que una parte de los diputados se eligieran directamente por los ciudadanos como en el sistema británico que a nosotros nos gusta, pero esa parte no la querían porque no era tan beneficiosa", ha señalado Bonig.

PSPV: CS VIVE INSTALADO EN LA CONTRADICCIÓN

Sin embargo, el síndico del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, ha acusado a la formación de ser "un partido que vive instalado en su contradicción" ya que ha recordado que durante la campaña electoral, Cs estuvo hablando de esta cuestión. "Ahora buscan una excusa para dejar fuera a tres fuerzas políticas porque ellos creen que van a superar la barrera del 3 por ciento, pero si siguen por esa deriva, igual no", ha manifestado.

Mata, además, ha recriminado al partido que lidera Albert Rivera no haberles comunicado formalmente esta decisión, aunque ha reconocido que tenían "sospechas" por las últimas propuestas que estaban planteando.

Fabiola Meco, de Podemos, ha subrayado que esta reforma es "necesaria" y ha lamentado que "haya partidos que empezaron con esa voluntad pero han retrocedido". "Nosotros vamos a seguir insistiendo en una reforma que es absolutamente necesaria, que tiene que mejorar muchos aspectos y que encuentra beneficio la ciudadanía", ha subrayado.

Además, ha señalado que van a "mantener la palabra dada desde el principio" y , para ello, buscarán alcanzar "el máximo número de acuerdos". "Vamos a seguir trabajando por la transparencia y la regeneración democrática", ha insistido.

Por su parte, el síndico de Compromís en Cortes, Fran Ferri, ha puntualizado que la reforma de la ley electoral era "objetivo prioritario" de Cs y lo llevaba en su programa electoral por lo que considera que tendrá que explicar a la ciudadanía el cambio de postura y por qué "están en contra de avanzar hacia una ley que sea más representativa, que garantice esa igualdad entre hombres y mujeres y que sería la más avanzada del Estado".

"Cs deberá explicar por qué Rivera está pidiendo una reforma de la Constitución más en profundidad y más allá de lo que ha planteado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los aforamientos y aquí votan en contra", ha apuntado para subrayar que Compromís seguirá con el debate sobre la reforma.