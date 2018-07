Cs pide "golpe de timón" a un Aragonès que "no renunciará a la independencia"

Cs ha instado hoy al Govern a reconocer que se equivocó en su "golpe a la democracia" y a "rectificar" y "dar un golpe de timón", a lo que el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha asegurado que la Generalitat "no renunciará" a lograr la independencia y ha acusado a esta formación de "tensionar".

En una interpelación de Ciudadanos sobre el "aniversario del golpe a la democracia de los meses de septiembre y octubre de 2017", el portavoz parlamentario de la formación naranja, Carlos Carrizosa, ha analizado lo sucedido el pasado año hasta el referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia del 27-O por parte del Govern y las fuerzas independentistas.

En lo que ha considerado que fueron "algunas de las páginas mas vergonzosas de la historia de Cataluña y España", Carrizosa ha calificado aquel mes de octubre de "diabólico".

Y ha lamentado que "el Parlament ha estado un año paralizado, con siete meses sin gobierno y consecuencias perniciosas para la democracia, como huida de empresas, parálisis institucional, fractura social, falta de condena a la violencia y al acoso a los partidos o nombrar a un radical como presidente", en alusión al actual president Quim Torra, quien "insulta y niega la catalanidad" a los no independentistas, ha criticado Carrizosa.

Pero el dirigente de Cs ha considerado que al Govern se le "debe dar una oportunidad para que reconozcan que se equivocaron y empiecen a rectificar, aunque vayan por el mismo camino".

"Necesitamos ya un golpe de timón en Cataluña. No nos den otro año así, porque ya nos lo están dando", ha advertido. "Ya están trasgrediendo las mismas líneas que el último año. Queremos hacer un inventario del último año y recordarles que van por la misma senda".

Sin embargo, el vicepresidente y conseller de Economía ha negado algunas de las acusaciones de Carrizosa, al que ha acusado de hacer una "descripción parcial" de lo sucedido el pasado año y de obviar, por ejemplo, "las cargas policiales del 1-O que dejaron mil heridos, con imágenes que fueron la vergüenza del Estado y un despliegue policial sembrando el pánico del que nadie se ha responsabilizado".

"Le aviso de que no renunciaremos a nuestro proyecto político. No renunciaremos a la independencia, no estamos dispuestos, no nos lo perdonaríamos. Pero avanzaremos pacífica y democráticamente, como hemos hecho hasta ahora", ha aseverado Aragonès.

El vicepresidente catalán ha calificado a Ciudadanos de "hámster del 'procés'", porque "se recrean en aspectos anecdóticos y visiones parciales para justificar una práctica política que fomenta la tensión. En la tensión ustedes tienen proyección electoral y por eso no desaprovechan cualquier oportunidad para tensionar la sociedad".

Ha dejado claro que el Govern "no negará ni un solo gramo de catalanidad a todo quien quiera ser, se sienta y viva en Cataluña", como también "trabajará para todos, también los que se manifestaron por la unidad de España".