Cs, de la iniciativa de Puigdemont y Torra: "No hay estelada que limpie la corrupción"

A su juicio, esta nueva iniciativa política es el "enésimo intento" de limpiar el partido del 3% y de limpiar la imagen de la antigua Convergència, y ha avisado en rueda de prensa este lunes de que ninguna 'estelada' es lo suficientemente grande como para tapar su corrupción.

Sierra ha afirmado que su partido no comenta las crisis del resto de partidos, pero ha destacado que "es evidente que los partidos separatistas están peleados entre ellos".

"Solo se ponen de acuerdo para saltarse las leyes e intentar separarnos de España y de Europa", ha criticado la diputada.

CANET DE MAR

Sobre la manifestación de Cs en Canet de Mar (Barcelona) este sábado para criticar la plantada de cruces amarillas, ha asegurado que han pasado "cosas muy graves" en Cataluña, como el hecho de que la alcaldesa republicana del municipio, Blanca Arbell, no quiso darles el permiso.

"Fuimos a atender a los medios y comprobamos como Cs, el partido que ha ganado las elecciones, no puede ir a según que municipios", ha dicho la diputada, que ha instado a imaginar que en lugar de su formación se tratara de otro grupo étnico o social.

Ha lamentado que la alcaldesa considerara una provocación la presencia de Cs en Canet, lo que ha juzgado de "inadmisible", y ha dicho que cuando se insulta a Cs se insulta al 20% de vecinos que apoyan al partido.

Ante esto, han pedido una rectificación de la alcaldesa, y del líder socialista Miquel Iceta, quien los comparó con los CDR, "todo ello con el visto bueno del señor Torra".

Sierra ha dicho que esta semana tendrán la oportunidad de condenar estos hechos en el pleno extraordinario del Parlament por la convivencia, "más necesario que nunca".

Ha dicho que el PSOE insiste que en Cataluña hay normalidad pero están sucediendo cosas que no son normales, y "no es normal que unos catalanes no puedan visitar los municipios catalanes que quieran".