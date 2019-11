Cs matiza su apoyo a la iniciativa de Vox: No pediremos ilegalizar partidos

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha matizado su apoyo a la iniciativa de Vox de la Asamblea de Madrid para ilegalizar partidos separatistas ya que, aunque considera que votar a favor no fue un error, ha dicho que su formación no va a solicitar esto en el Congreso de los Diputados.

El PP y Cs sumaron este jueves sus votos para aprobar en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley de Vox en la que se insta al Gobierno a ilegalizar los "partidos separatistas que atentan contra la unidad de España" y pide a la Unión Europea que incluya a los CDR en su lista de organizaciones terroristas.

En una entrevista en RNE, Villegas ha negado que el apoyo de su partido a esta iniciativa, que no tiene carácter vinculante, haya sido un error.

"No ha sido un error. Esa iniciativa contenía cosas con las que estamos de acuerdo. Presentamos enmiendas, no nos la admitieron, al final tienes que decidir si apoyas o no una iniciativa de otro partido en el que no te han admitido las enmiendas y que dice cosas con las estás de acuerdo y otras con las que no estás tan de acuerdo. Eso suele pasar en todas las cámaras, no creo que sea un error", ha señalado el dirigente naranja.

Villegas ha comentado que la proposición no de ley de Vox aprobada en la Asamblea de Madrid "no es precisamente lo más exacto porque eso de que (los partidos separatistas) atenten contra la unidad de España y que atenten jurídicamente no se sabe muy bien qué es".

Preguntado sobre si Ciudadanos llevará esta iniciativa al Congreso de los Diputados, lo ha descartado.

"No. Hemos pedido que no haya dinero para aquellos partidos que ejercen la violencia, partidos como la CUP que están atacando físicamente nuestras sedes, nuestros concejales y reciben subvenciones públicas, eso hay que cortarlo", ha dicho.

Además, ha recalcado que no piden la ilegalización de partidos como Junts per Catalunya y Esquerra, sino que quieren que "los partidos nacionalistas no decidan con un 1 % de votos (a nivel nacional) qué se hace con las pensiones e infraestructuras de los españoles" y ponen el porcentaje en el 3 %.