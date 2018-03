Cs pedirá una comisión de investigación sobre Lavapiés y determinar si hay "responsabilidad política" en el Ayuntamiento

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha avanzado que su formación va a presentar una moción de urgencia en el próximo Pleno municipal para solicitar una comisión de investigación, de cara a determinar si hay que depurar responsabilidades en el equipo de Gobierno municipal por las "dudas" y "sospechas" que, a su juicio, se han vertido sobre la Policía Municipal en relación a la muerte de un mantero en Lavapiés tras un infarto.

Además, con esta iniciativa la formación naranja va a pedir que se condecore a los agentes que auxiliaron al fallecido, Mame Mbaye, y ha subrayado que la Policía Municipal merece "respeto" y "apoyo" por parte del Gobierno municipal de Ahora Madrid.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras visitar la Plaza de Colón en la que se iba a celebrar una concentración convocada por Societat Civil Catalana contra el 'procés' y para visibilizar la "fraternización" entre madrileños y catalanes, que se ha suspendido finalmente por las complicadas condiciones climatológicas.

Sobre los disturbios que vivió el barrio de Lavapiés el jueves tras conocerse la muerte de este ciudadano senegalés, Villacís ha comentado que la actuación del equipo de Gobierno municipal "ha sido claramente irresponsables".

En este sentido, ha indicado que una de las facciones del Ahora Madrid, en referencia a Ganemos, ya ha pedido que se abra una investigación y reclamaba ayer al Ayuntamiento que dijera "la verdad" sobre el fallecimiento de Mame Mbaye.

Al respecto, la portavoz de Cs ha indicado que su grupo no tiene nada que ver con esta facción pero va a pedir también que se depuren responsabilidades políticas en el Ayuntamiento y por ello quieren impulsar una comisión de investigación sobre lo ocurrido a través de esa moción de urgencia.

Villacís ha señalado que el Consistorio estuvo "mucho tiempo callado" y que "permitió" con ese silencio que se lanzaran sospechas sobre la actuación de la Policía Municipal. En este punto, cree que el Ayuntamiento "ya sabía de primera mano" el jueves que esta muerte se produjo por un paro cardiaco y que los agentes, en vez de perseguir a este hombre senegalés, trataron de salvarle la vida con maniobras de reanimación.

"Si eso lo sabían, por qué esos mensajes para manchar a los policías", ha espetado Villacís para incidir en que los policías son "trabajadores" del Consistorio que pusieron el jueves "su vida en peligro" para "salvaguardar" la seguridad en un barrio, pues recibieron "sillazos" y "adoquinazos" por los autores de los disturbios.

Villacís ha asegurado que Lavapiés "merece vivir de otra manera". "Merece vivir en paz, merece vivir con seguridad y merece un gobierno responsable y la Policía Municipal merece un respeto y el apoyo del Gobierno municipal", ha ahondado la edil de Cs para reiterar que el Gobierno municipal de Ahora Madrid fue "muy irresponsable".

Por otro lado, ha celebrado que los ánimos en este barrio se hayan tranquilizado y ha desgranado que los incidentes del jueves fueron causados por personas que no residen en Lavapiés y que fueron ese día a "destrozar" el barrio, a generar "conflicto" y a "expresar su odio". "Los vecinos han estado a la altura de las circunstancias", ha remachado Villacís.

En consecuencia, ha deseado que este tipo de incidentes no se vuelvan a producir y para ello hace falta un "gobierno responsable" que "no genere dudas" y "no alimente sospechas" a través de mensajes "irresponsables".

Finalmente, Villacís ha indicado que pese a la suspensión de la convocatoria de Societat Civil Catalana, "mucha gente" se ha personado en la Plaza de Colón para expresar un "mensaje de apoyo y cariño" a los catalanes que se sientes también "españoles y europeos".