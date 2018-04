Cs pide una comisión de investigación para esclarecer los detalles sobre la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc

La síndica de Ciudadanos (Cs) en las Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, ha solicitado este martes "la creación de una comisión de investigación de manera urgente para esclarecer los detalles sobre la presunta financiación ilegal de PSPV y Bloc (socio mayoritario de la coalición Compromís)".

Sánchez ha lamentado que "la Comunitat Valenciana esté otra vez en el candelero por la corrupción" y ha considerado que "los dirigentes de ambos partidos han de dar ya una explicación a los valencianos y asumir responsabilidades políticas". "Hasta hoy --ha continuado-- han estado mareando la perdiz y evitando dar explicaciones reales".

"Al fin y al cabo, la corrupción, corrupción es. No hay corrupción buena y corrupción mala. No es peor la corrupción del PP que la que pueda existir en el PSPV y en Compromís", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que "no solo se pone en cuestión la transparencia de la que han alardeado estos partidos, sino que también existen serias dudas sobre la financiación de sus campañas". A su entender "es cuestión de responsabilidad, de creerse la transparencia no solo hacer de ella una bandera".

Además, ha asegurado que no les temblará el pulso a la hora de pedir tanto la comparecencia de la exministra de Medioambiente Cristina Narbona como del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "y de todas aquellas personas cuyos nombres están saliendo a la luz".

"EN RIESGO LA CREDIBILIDAD Y ESTABILIDAD DEL BOTÀNIC"

En esta línea, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha apelado a la "responsabilidad" del resto de grupos parlamentarios para que apoyen la creación de la comisión de investigación porque "se está poniendo en riesgo la credibilidad del Consell y la estabilidad política del Botànic".

Sánchez ha avanzado que no tardará en ponerse en contacto con el PP y con Podemos. Este último, ha dicho, ya se mostrado "preocupado" a raíz de las informaciones de los últimos días. Y es que "la lucha contra corrupción era un estandarte que los partidos que hemos llegado ultima legislatura teníamos muy claro que tenía que estar ahí", ha concluido.