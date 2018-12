Cs: Sería irónico que no salieran las cuentas tras las "servidumbres" de Sánchez

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha dicho hoy que "sería irónico" que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no obtuvieran los votos de los independentistas después de las "servidumbres" del Gobierno, que organizó "una cumbrecita de Estaditos" en Barcelona.

En una rueda de prensa en la sede del partido de Barcelona, Girauta ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "parece estar dispuesto a someterse a todas las servidumbres y humillaciones posibles".

Asimismo, ha aseverado que después de tratar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como a "un jefecito de Estado", en referencia a la reunión mantenida por ambos el pasado 21 de diciembre en Barcelona, sería "irónico, o igual es lo que se merece", que el Ejecutivo no lograra aprobar los PGE.

"Torra no está en el juego de la democracia y la libertad: es un hombre que alienta la violencia, es un racista", ha afirmado Girauta, que ha hecho referencia a algunos de los textos publicados por el ahora president en el pasado.

Lo único que se puede agradecer a Torra, sostienen en Cs, es su "sinceridad" a la hora de explicar sus posicionamientos y su voluntad de avanzar hacia la independencia.

"Vuelva a la realidad o no, la Constitución prevalecerá", ha indicado Girauta, que ha dicho que la Carta Magna "debería aplicarse de una vez por todas, y que no se esté haciendo no es culpa de Torra sino del señor Sánchez".

En este sentido, desde Ciudadanos insisten en iniciar los pasos para volver a suspender la autonomía catalana aplicando el artículo 155 del texto constitucional.