Cs llevará a la Mesa su rechazo a los lazos amarillos en bancada del Govern

Ciudadanos planteará en la reunión de la Mesa de la próxima semana su rechazo a que los bancos del hemiciclo asignados a los miembros del Govern exhiban lazos amarillos, ya que, en su opinión, el Ejecutivo catalán "no puede ser partidista" sino que debe "representar a todos los catalanes".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha suspendido durante más de una hora el pleno de hoy después de un rifirrafe con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, al que ha instado, sin éxito, a volver a colocar en la bancada del Govern aún no constituido un lazo amarillo que había retirado.

El lazo, con el que los soberanistas buscan recordar a los consellers nombrados por Torra que están en prisión preventiva o huidos en el extranjero y que no han podido tomar posesión, ha sido retirado por Carrizosa al considerar que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie.

Fuentes de Ciudadanos han explicado, antes de retomarse el pleno, que en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del próximo martes plantearán este debate sobre los lazos amarillos en la bancada del Govern, en el que pedirán que se retiren porque el Ejecutivo catalán debe de "representar a todos los catalanes".

Ciudadanos ha aclarado que no tienen previsto presentar un escrito dirigido a la Mesa solicitando formalmente la retirada de lazos amarillos en los bancos reservados al Govern puesto que los independentistas "tampoco han presentado ningún escrito para colocarlos".