Cs lleva mañana al Congreso el debate sobre los indultos a los presos del 'procés' para forzar una votación el día 20

En su interpelación, la formación naranja muestra su preocupación por que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda llegar a indultar a los líderes independentistas que acaben siendo condenados por el Tribunal Supremo por la organización del referéndum soberanista del 1 de octubre de 2017.

En este punto, Ciudadanos recuerda las declaraciones que el Gobierno y el PSOE, singularmente el PSC, han hecho en favor de la concesión de futuros indultos a los responsables del "golpe de Estado" en Cataluña.

NI SIQUIERA SE HAN ARREPENTIDO

Y eso pese a que, según apunta Ciudadanos en su texto, los ya procesados no han mostrado "ningún tipo de arrepentimiento por los delitos de los que se les acusa, ni se prevé que lo vayan a hacer en el futuro en caso de condena".

"Por tanto, no tendría mucho sentido suprimir o acortar las penas que los tribunales estimen razonables para lograr una posible rectificación que está muy lejos de producirse, si finalmente éstas se confirmasen", insiste, para añadir que la concesión de esta medida de gracia no sólo "perjudicaría" a los españoles sino que "lastimaría" sus derechos.

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha destacado este martes que en la votación de la semana que viene, el PSOE tendrá que decidir si dice "no a los indultos, sí a la justicia" o "sí a la impunidad, no a la justicia". Según ha indicado, ese posicionamiento puede marcar "un antes y un después en la historia del PSOE", aunque no tiene "muchas esperanzas de que el sanchismo deje de ser el sanchismo".

Rivera ha reafirmado su compromiso de "acatar lo que decidan los jueces", de manera que si finalmente los líderes del 'procés' son condenados, abogará por "el cumplimiento íntegro de la pena como cualquier otro ciudadano", ya que "han hecho sufrir a mucha gente" en Cataluña.

La interpelación de Ciudadanos recoge el espíritu y la letra de la proposición no de ley que este grupo registró el pasado 2 de noviembre, un día después de conocer la decisión de la Abogacía del Estado de pedir finalmente condenas por delitos de secesión y malversación de caudales públicos para los promotores del proceso separatista, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.

ENMIENDA DEL PP A LA REFORMA DE LA LEY DE INDULTOS

Pese a su rechazo a la concesión de esta medida de gracia a los presos independentistas, Cs no ha registrado una enmienda en este sentido a la reforma de la Ley de Indultos de 1870 que se está tramitando en el Congreso para no conceder este perdón a los penados por corrupción o por violencia machista.

Sí lo ha hecho el PP, que quiere extender la prohibición de indultar a los condenados por rebelión, si bien el texto de la reforma y las enmiendas presentadas no comenzarán a discutirse hasta mediados de diciembre porque la ponencia que estudia la reforma de la Ley de Indultos ha decidido ahora, a instancias del PSOE, abrir una ronda de comparecencias. Los grupos tienen hasta el día 20 para presentar como máximo dos nombres de expertos para que desfilen por la Comisión de Justicia.

La decisión del PSOE, apoyada por todos los grupos excepto el PP y Ciudadanos, de llamar a comparecientes ahora, cuando las enmiendas a la reforma legal están registradas desde febrero, ha soliviantado al primer partido de la oposición.

Su portavoz, Dolors Montserrat, ha acusado a los socialistas de estar "maniobrando" para dilatar la tramitación de la reforma de la Ley de Indultos y, por ende, para retrasar la votación de la enmienda del PP. "Los indultos son la moneda de cambio de Sánchez para mantenerse en Moncloa", ha señalado.