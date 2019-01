Cs rechaza las "ocurrencias" de Vox y solo acepta las medidas pactadas con PP

Ciudadanos no apoyará ninguna medida que no esté dentro de las 90 acordadas con el PP para gobernar en Andalucía y propiciar un cambio "sensato y centrado en contenidos serios y no en ocurrencias".

"No vamos a traspasar esa línea de que se firme nada que no está dentro de las medidas acordadas", ha advertido hoy en una rueda de prensa el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán.

Ha recalcado que el único escenario que contempla su partido es el de un gobierno alternativo a los 40 años del "régimen" del PSOE andaluz, con lo que ha descartado la posibilidad de un pacto de gobierno con los socialistas, incluso si se propusiera un candidato diferente a Susana Díaz.

De este modo, si Vox no apoya el acuerdo de gobierno del PP y Cs, la situación desembocaría inevitablemente en la repetición de las elecciones autonómicas.

En cualquier caso, Roldán ha dicho que aún confía en que haya algún miembro de la dirección del PSOE andaluz "con sensatez" que apueste por la abstención para permitir la formación de un gobierno en la Junta con el popular Juan Manuel Moreno como presidente y con el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, como vicepresidente.

Ha resaltado que el pacto para cuatro años alcanzado con el PP es "enormemente ambicioso" con 90 medidas serias para acometer un cambio "profundo" y transformar Andalucía y ha subrayado que "ese es el acuerdo que se va a implementar".

En su opinión, la alternativa es que PP y Cs tengan el apoyo de cualquier otra fuerza política para poder gobernar.

"Si Vox decide bloquear el cambio histórico en Andalucía, allá ellos. Nosotros hemos decidido ceder la Presidencia para que haya un gobierno de contenido serio, no de ocurrencias, y para reformar los problemas de verdad, no de prejuicios", ha incidido.

Y ha advertido de que cualquier cosa que se salga de las "prioridades políticas" de Ciudadanos y de su proyecto "liberal progresista", no las van a contemplar.

"Nuestro compromiso es con el acuerdo que hay", ha concluido Roldán, que ha apostado por "mirar al futuro" y dejar de lado lo que haya hecho un partido u otro en el pasado, porque es "irrelevante".